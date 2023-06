L'OMS veut lancer un pass sanitaire mondial inspiré du modèle européen

Le pass sanitaire de l'UE est déjà le plus répandu au monde

L'Organisation mondiale de la santé va utiliser le certificat Covid numérique de l'Union européenne pour lancer un système de certification numérique mondial, grâce à un partenariat "historique" signé lundi.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides, ont signé cette "initiative historique pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale" à Genève.

"La pandémie de Covid-19 a montré l'importance des solutions de santé numérique pour faciliter l'accès aux services de santé", a déclaré M. Tedros lors de la cérémonie de signature.

AFP PHOTO / WORLD HEALTH ORGANIZATION / CHRISTOPHER BLACK Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus

Il a expliqué que le pass européen serait transformé en un "bien public mondial".

Ce futur système mondial de certification numérique doit, selon un communiqué de l'OMS et de la Commission européenne, "contribuer à faciliter la mobilité et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles et futures pour la santé, y compris les pandémies".

Il s'agit du premier élément constitutif du réseau mondial de certification sanitaire numérique de l'OMS, qui doit mettre au point "un large éventail de produits numériques pour améliorer la santé de tous", tels que des carnets de vaccinations internationales numériques.

Ce réseau "constituera un élément important de nos efforts visant à renforcer les systèmes de santé et à aider nos Etats membres à mieux se préparer à la prochaine épidémie ou pandémie", a déclaré le Dr Tedros.

"Le réseau pourrait également jouer un rôle crucial dans les situations humanitaires transfrontalières en garantissant l'accès des personnes à leur dossier médical lorsqu'elles traversent les frontières en raison d'un conflit, d'une crise climatique ou d'autres situations d'urgence", a-t-il observé.

Le pass sanitaire de l'UE est déjà le plus répandu au monde.