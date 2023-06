Une délégation de l'armée israélienne au Maroc pour l'exercice militaire "African Lion"

Environ 18 pays et quelque 8 000 soldats de l'armée américaine, du Maroc et du Ghana participent à cet exercice

Pour la première fois, une délégation de Tsahal participera à l'exercice international "African Lion" sur le sol marocain. Une délégation de 12 combattants et commandants de l'unité Golani est partie dimanche pour l'exercice "African Lion 2023" mené par l'armée de terre qui se déroule au Maroc.

https://twitter.com/i/web/status/1665471235835437056 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Environ 18 pays et quelque 8 000 soldats de l'armée américaine, du Maroc et du Ghana participent à cet exercice. Au cours des deux prochaines semaines, les combattants de la patrouille Golani se concentreront sur la pratique de divers défis de combat qui combinent la guerre d'infanterie urbaine et la guerre souterraine, dans laquelle ils se spécialisent. Ils concluront l'entraînement par un exercice commun à toutes les armées. L'objectif est de renforcer les relations entre les pays et l'apprentissage mutuel entre les armées étrangères.