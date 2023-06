Un Israélien arrêté aux États-Unis, soupçonné d'avoir fourni à la Russie des pièces de rechange pour des avions

Selon une déclaration soumise à un tribunal américain, l'Israélien a transféré en Russie des pièces de rechange américaines pour des avions civils

Les autorités de Floride ont arrêté samedi un citoyen israélien soupçonné d'avoir transféré des pièces de rechange américaines pour des avions de ligne vers la Russie, en violation des sanctions internationales, a rapporté mardi le média Ynet.

Les sanctions ont été imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Le suspect a été arrêté même s'il n'est pas citoyen américain, car la loi aux États-Unis dispose qu'il s'agit d'une violation de la loi lorsqu'il s'agit de produits américains. Un autre Israélien a été arrêté avec le suspect mais les autorités sont arrivées à la conclusion qu'il n'avait rien à voir avec l'affaire et a été libéré.

Le suspect israélien est resté en garde à vue et fait l'objet d'une enquête par le Département américain du commerce - l'Office of Export Enforcement, qui est également responsable de l'application des sanctions. Le Ministry of Export Enforcement a soumis un affidavit (document pour attester ou confirmer une information concernant une situation) à un tribunal américain détaillant les soupçons.

Selon l'affidavit, l'Israélien est soupçonné d'avoir fourni des informations incorrectes ou trompeuses concernant l'exportation, en violation des sanctions américaines, et d'avoir voulu faire passer des produits en contrebande des États-Unis. La société qu'il possède, selon l'affidavit, a envoyé des pièces de rechange pour des avions civils en Russie - en violation des lois et réglementations sur l'exportation aux États-Unis.

L'Israélien a conspiré avec une compagnie aérienne russe pour faire passer illégalement des pièces de rechange d'avions depuis les États-Unis. Pour dissimuler la contrebande, l'Israélien est également soupçonné d'avoir fourni aux autorités américaines de fausses informations pour les documents d'exportation. Les pièces de rechange ont été transportées par des entreprises aux Maldives et aux Émirats arabes unis, et la destination finale était Moscou.

Selon l'affidavit, l'Israélien n'est pas soupçonné de faire le commerce de pièces détachées mais de les transporter. L'avocat de la défense du suspect, l'avocat Mordechai Tsibin, spécialisé dans la représentation des Israéliens arrêtés à l'étranger, a déclaré que les soupçons n'étaient pas "fondés". "Mon client est une personne normale et respectueuse des lois, qui n'a jamais été reconnue coupable de ses activités. Il n'était pas au courant des choses dans lesquelles il est soupçonné", a-t-il affirmé.

"Le fait qu'il soit suspect dans un certain nombre de questions ne constitue pas une preuve [...] Nous avons une confiance totale dans le système d'application de la loi américain, plus que dans tout autre pays au monde. J'espère que, lorsque les choses seront examinées de manière approfondie, les Américains parviendront à la conclusion que mon client est libre de tout soupçon", a-t-il conclu.