Programme balistique de Téhéran : les États-Unis imposent des sanctions

Le réseau de sept personnes et de six entreprises "a facilité l'acquisition de pièces et de technologies sensibles"

Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre un groupe de personnes et d'entreprises d'Iran, de Chine et de Hong Kong associées au développement du programme de missiles balistiques iranien, a rapporté l'agence Associated Press.

Le réseau de sept personnes et de six entreprises "a facilité l'acquisition de pièces et de technologies sensibles et essentielles pour des acteurs clés du développement des missiles balistiques iraniens", notamment le ministère iranien de la défense et ses entreprises affiliées, selon le département du Trésor.

Parmi les cibles des sanctions figure l'entreprise chinoise Zhejiang Qingji, qui aurait vendu des centrifugeuses et d'autres matériaux à une entreprise iranienne affiliée au ministère iranien de la défense. Sont également visés par les sanctions plusieurs cadres de Qingji et la société Lingoe Process Engineering Limited, basée à Hong Kong, qui, selon le Trésor, aurait servi de société écran à la société chinoise.

L'attaché de défense de l'Iran à Pékin, Davoud Damghani, qui aurait coordonné les achats en Chine, est également cité.