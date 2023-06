L'administration du président Joe Biden s'emploie à déclassifier certains de ces renseignements et à les communiquer dès ce mardi après-midi

Le gouvernement américain dispose de renseignements qui tendent à accuser la Russie de la destruction d'un barrage en Ukraine, a rapporté mardi NBC News, citant deux responsables américains et un responsable occidental.

L'administration du président Joe Biden s'emploie à déclassifier certains de ces renseignements et à les communiquer dès ce mardi après-midi, selon NBC News.

Un torrent d'eau a franchi le barrage massif sur le fleuve Dniepr qui sépare les forces russes et ukrainiennes dans le sud de l'Ukraine mardi, inondant une grande partie de la zone de guerre et forçant les villageois à fuir.

La Russie a appelé mardi la communauté internationale à "condamner" Kiev après la destruction partielle du barrage hydroélectrique de Kakhovka, dans le sud de l'Ukraine, une catastrophe dont les deux camps s'accusent. "Nous appelons la communauté internationale à condamner les actions criminelles des autorités ukrainiennes, qui sont de plus en plus inhumaines et constituent une menace sérieuse pour la sécurité régionale et mondiale", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

De son côté, Israël s'est dit "préoccupé" par les dommages causés aux civils par la destruction du barrage sans accuser la Russie d'être à l'origine de cet incident. "Israël est choqué par les dégâts considérables causés au barrage de Kakhovka", a déclaré Lior Haiat, porte-parole du ministère des affaires étrangères.

"Des milliers de civils innocents sont en danger à cause de cette terrible destruction. Un tel ciblage délibéré d'infrastructures critiques et de personnes doit être fermement condamné par l'ensemble de la communauté internationale. Nos pensées et nos prières accompagnent le peuple ukrainien en ces temps difficiles", a-t-il ajouté.