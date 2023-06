La réunion a rassemblé des entreprises désireuses d'investir en Israël

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a rencontré mardi à Paris des entreprises françaises et internationales dans le but d'attirer davantage de sociétés en Israël, de stimuler l'activité du marché et de réduire le coût de la vie.

Sous les auspices de la Chambre de commerce France-Israël, la réunion a rassemblé des entreprises désireuses d'investir en Israël et a porté sur les lacunes réglementaires et bureaucratiques du marché israélien, ainsi que sur la possibilité d'accélérer les processus qui permettraient aux investisseurs internationaux d'entrer plus facilement dans l'État juif.

M. Smotrich a évoqué les atouts du marché israélien et a souligné qu'Israël était prêt à répondre à la promotion d'initiatives économiques conjointes, en mettant l'accent sur les processus qui permettraient d'accroître la concurrence et de réduire le coût de la vie.

Parmi les personnalités présentes, Eric Chicheportiche du groupe d'investissement Alma Europe, Ariel Ditchi d'Alstom Transport, Laurent Gerbi de la société de vêtements Gérard Darel, et d'autres. "L'État d'Israël est un îlot de stabilité dans une économie mondiale turbulente. Sa force économique, les processus corrects qu'il suit et son développement étonnant n'ont pas d'équivalent dans le monde et génèrent de nombreuses demandes de la part d'entreprises et d'institutions financières pour entrer et s'intégrer sur le marché israélien", a déclaré M. Smotrich aux hommes d'affaires.

Oren Ben Hakoon/Flash90

"En tant que ministre des Finances, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour stimuler l'économie israélienne. Et nous y travaillons sans relâche, partout et de toutes nos forces. Dans un avenir proche, l'accent sera mis sur la suppression des obstacles réglementaires au commerce, sur la promotion d'un marché libre et concurrentiel et sur l'accélération des projets d'infrastructure, dont les montants sont considérables et qui constitueront des moteurs de croissance", a-t-il affirmé.