Exclu i24NEWS : "les soldats israéliens doivent se sentir chez eux au Maroc"

"Les soldats ont été formidablement accueillis"

Des soldats israéliens s'entraînent officiellement sur le territoire d'un pays arabe musulman pour la toute première fois. Il s'agit de douze soldats de l'unité d'élite d'infanterie des commandos Golani, présents au Maroc pour l'exercice militaire African Lion sous la direction du commandement américain pour l'Afrique (Africom).

"Tout a commencé en mars 2022 lorsqu'une première délégation de hauts officiers de Tsahal se sont rendus au Maroc. Nous y avons posé les bases d'une relation militaire étroite entre nos deux armées", explique une source militaire proche du dossier à i24NEWS. Presque un an et demi plus tard, les 12 commandos israéliens se retrouvent aux côtés de leurs homologues américains et marocains.

"Les soldats ont été formidablement accueillis. Je dirais même, de manière très positive si nous comparons l'accueil réservé généralement aux autres participants de ce type d'exercice" confirme une source militaire, sous couvert d'anonymat. "Pour les soldats marocains, il s'agit d'apprendre et de partager l'expérience militaire israélienne. Ces soldats partagent des enjeux communs avec les nôtres : à savoir la protection des frontières, la lutte contre le terrorisme et l'implication du lien iranien et de ses mandataires pour déstabiliser la région" précise la source avant d'affirmer "qu'il n'y a eu aucune méfiance".

Selon d'autres sources impliquées dans cet entraînement, les soldats israéliens n'ont ressenti aucune gêne vis-à-vis de leur présence sur le territoire. Au contraire, ils ont ressenti de la fierté de la part des soldats marocains de pouvoir prévoir, planifier, s'entraîner et faire des briefings aux côtés de leurs homologues américains et israéliens, tous ensemble dans un même bivouac. Le dossier palestinien n'aurait pas été au centre des discussions.

A la question de savoir pourquoi l'unité Golani a été choisie, la source explique que "c'est le symbole qui est important ici. Les soldats marocains connaissent l'histoire de la division Golani ainsi que son expérience, son savoir-faire et son expertise". "Il s'agit au final de l'une des unités d'élite du corps d'infanterie", a répondu la source militaire aux côtés de la délégation israélienne.

Après le déplacement historique de l'Inspecteur général des Forces armées royales, le général de corps d'armée Belkheir Al-Farouq en Israël en septembre dernier, invité à participer à un colloque d'une semaine sur la sécurité et l'innovation. Et après le déplacement au Maroc en juillet 2022 de l'ancien chef d'état-major, le général Aviv Kohavi, cette délégation de soldats israéliens confirme ainsi la présence, l'année dernière, d'observateurs de Tsahal à ce même exercice African Lions.

Selon plusieurs sources militaires et diplomatiques proches du dossier, les entraînements conjoints entre soldats israéliens et marocains se poursuivront. Une source marocaine a affirmé à i24NEWS que les responsables de cet exercice militaire ont plusieurs fois répété que "les soldats israéliens devaient se sentir chez eux au Maroc".

Alors qu’Israël et le Maroc entretiennent des relations militaires secrètes depuis des années, ils ont rétabli des relations officielles en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham. En novembre 2022, les deux pays ont signé un protocole d’accord pour une coopération bilatérale accrue en matière de défense, dans les domaines du renseignement, de la coopération industrielle et de la formation militaire.