Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré mardi soir à Djeddah le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, avec qui il a notamment évoqué la "possibilité de normalisation avec Israël", selon la déclaration d’un responsable américain à l'agence de presse Reuters mercredi. La réunion a duré près de deux heures et les deux hommes ont convenu de poursuivre le dialogue sur la question.

Le département d'État américain a déclaré que les deux hommes avaient discuté de l'approfondissement de la coopération dans divers domaines et des développements régionaux et internationaux. Blinken a souligné à Salman que les relations bilatérales entre leurs deux pays se sont renforcées grâce aux progrès en matière de droits de l'homme.

BANDAR AL-JALOUD / SAUDI ROYAL PALACE / AFP Antony Blinken et Mohamed ben Salmane

Alors que les pourparlers entre Israël et l'Arabie saoudite sous l’égide des États-Unis s'intensifient, il y a environ deux semaines, la liste des conditions saoudiennes avant un tel accord a été révélé. Entre autres choses, les Saoudiens exigent qu'Israël entame un processus politique avec les Palestiniens qui conduira éventuellement à la séparation. Ils demandent aussi aux Américains la signature d'une alliance de défense entre les deux pays et le développement d’un programme nucléaire civil.

Un accord avec l'Arabie saoudite permettra à Israël de recevoir un large appui américain pour une éventuelle action en Iran. En général, nous soutenons l'intégration d'Israël dans la région du Moyen-Orient, y compris la normalisation avec l'Arabie saoudite", a indiqué le porte-parole du département d'État américain, Ned Price.

AMER HILABI / POOL / AFP L'ambassadrice saoudienne aux États-Unis Reema Bint Bandar et le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Jeddah le 7 juin 2023

Fin avril, le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, a précisé que les deux principaux objectifs d'Israël sont de "mettre fin au programme nucléaire iranien et de parvenir à un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite". "L'Arabie saoudite et Israël ont un intérêt commun. Je crois que nous, les Américains et les Saoudiens, parlons la même langue", a-t-il assuré.