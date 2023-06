Le commerce Chine-Russie au plus haut depuis la guerre en Ukraine

Les deux pays voisins ont réalisé le mois dernier pour 20,5 milliards de dollars (19,2 milliards d'euros) d'échanges commerciaux

Le montant des échanges commerciaux entre la Chine et la Russie a atteint en mai son niveau le plus haut depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, selon des chiffres publiés mercredi par les Douanes chinoises.

Les deux pays voisins ont réalisé le mois dernier pour 20,5 milliards de dollars (19,2 milliards d'euros) d'échanges commerciaux. Les importations chinoises en provenance de Russie représentaient 11,3 milliards de dollars. Dans le même temps, les exportations vers la Russie ont connu en mai leur plus forte accélération depuis le début de l'invasion (+75,6% sur un an).

Le détail des produits importés et exportés ne devrait être annoncé que dans quelques jours. Anciens rivaux durant la Guerre froide, la Chine et la Russie renforcent leurs relations diplomatiques, commerciales et militaires depuis une dizaine d'années.