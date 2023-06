Réforme judiciaire : "K. Harris a dit des choses que l'administration dit à chaque fois" (Ambassadeur des USA à Eli Cohen)

Eli Cohen a soutenu que Mme Harris "n'avait pas lu le projet de loi"

L'ambassadeur américain en Israël, Tom Neides, a commenté mercredi les propos du ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen affirmant : "Le fait que la vice-présidente soit venue célébrer le 75e jour de l'indépendance d'Israël parle de lui-même des relations entre les deux pays. J'ai du respect pour le ministre Cohen, mais la vice-présidente a dit des choses que l'administration dit à chaque occasion concernant les valeurs et les politiques partagées."

Plus tôt ce matin, Eli Cohen a réagi aux propos de Mme Harris, qui appelle Israël à préserver un système judiciaire indépendant alors que le projet de réforme judiciaire divise les Israéliens et inquiète les démocraties étrangères.

"Si nous demandons à Kamala Harris ce qui la dérange dans la réforme, elle ne saurait même pas dire ne serait-ce qu'une clause. J'estime qu'elle n'a pas lu le projet de loi. Dans les endroits que j'ai visités, j'ai toujours demandé aux gens 'Qu'est-ce qui vous dérange exactement dans cette loi ? Et personne n'a su me le dire précisément", a déclaré Eli Cohen.

https://twitter.com/i/web/status/1666355811398963200 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

SAUL LOEB / AFP

Selon lui, "les juges aux États-Unis n'ont pas non plus le droit de veto sur qui les remplacera. La confiance du public dans le système judiciaire s'est détériorée, et la réforme rétablira la confiance et créera de l'hétérogénéité dans le système judiciaire".

Mme Harris a déclaré que "sous l'égide du président Joe Biden et de notre administration, l'Amérique continuera à défendre les valeurs qui ont été le fondement des relations entre les Etats-Unis et Israël, notamment la poursuite de la consolidation de notre démocratie".