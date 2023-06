"Israël a des caractéristiques uniques qui l'aideront à traverser la tempête économique internationale" (Smotrich)

"Tous les analystes et les spécialistes en charge de la question ne cessent de vanter la bonne santé de l'économie israélienne"

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a rencontré ce mercredi ses homologues des pays membres de l'OCDE lors d'une session consacrée aux prévisions économiques de l'organisation. L'économie israélienne devrait croître à un rythme plus modéré cette année et l'année prochaine, a averti mercredi l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), citant le risque de tensions politiques persistantes autour de la réforme judiciaire prévue par le gouvernement et l'incertitude concernant l'économie mondiale.

"Ce matin nous avons entendu des prévisions extraordinaires de l'OCDE pour l'économie israélienne, les prévisions positives du FMI, ou de la Banque mondiale. Tous les analystes et les spécialistes en charge de la question ne cessent de vanter la bonne santé de l'économie israélienne, sa puissance, sa fiabilité mais aussi notre politique budgétaire. Nous faisons partie de l'économie mondiale et nous travaillons ici en pleine collaboration", a déclaré Betsalel Smotrich au micro d'i24NEWS.

"Israël accorde une grande importance à la coopération internationale pour faire face aux défis mondiaux et transfrontaliers et l'OCDE a un rôle important et central à cet égard", a affirmé M. Smotrich. "Nous partageons des valeurs communes, qui nous réunissent ici autour de cette table de discussion, afin de promouvoir une politique coordonnée et éclairée dans les nombreux domaines qui figurent sur notre agenda mondial commun."

"Nous soutenons la promotion des activités de l'organisation vis-à-vis des pays d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine. Nous voyons l'importance d'élargir la représentation géographique au sein de l'OCDE. Dans ce contexte, Israël se trouve dans une situation unique où il est le seul pays du Moyen-Orient membre de l'OCDE", a-t-il poursuivi.

Des manifestants se sont rassemblés contre la venue de Betsalel Smotrich et la réforme judiciaire devant le bâtiment de l'OCDE à Paris. "Je suis préoccupée par la démocratie, tant en France qu'en Israël, ainsi que par la lutte contre le racisme. En tant que juive française, il est important pour moi de témoigner de ma solidarité envers les Israéliens", a témoigné une participante au micro d'i24NEWS.

Mardi soir, le ministre israélien des Finances a rencontré des chefs d'entreprise dans la capitale française, après avoir rendu hommage aux victimes de l'attentat de l'Hypercacher.