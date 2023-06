Classement des villes les plus chères pour les expatriés : Tel-Aviv à la 8ème place

New York a dépassé Hong Kong et Istanbul bondit à la 108e place

Tel-Aviv sera chère pour les expatriés, mais un peu moins que l'an dernier, selon le classement 2023 du coût de la vie du cabinet de conseil ECA International, qui aide les entreprises et les salariés à se relocaliser. La mégalopole israélienne se classe au huitième rang mondial pour les travailleurs étrangers, soit une baisse de deux places par rapport au classement de l'an dernier.

Au sommet du classement se trouve New York, qui a dépassé Hong Kong, qui s'était classée première en 2022. Cela s'explique principalement par la flambée des prix des loyers dans la grosse pomme, ainsi que par le renforcement du dollar et la forte inflation aux États-Unis. Genève occupe la troisième place, suivi de Londres à la quatrième et Singapour (5e). Zurich se trouve à la sixième place, suivie de San Francisco (7e). Tel-Aviv, à la 8e place se classe avant Séoul (9e) et Tokyo (10e).

AP Photo/Seth Wenig, File

ECA International a classé 207 villes différentes dans 120 pays à travers le monde grâce à une analyse du coût des biens et services de consommation, en tenant compte des coûts de location dans les zones couramment habitées par des non-résidents. La riche Cité-Etat Singapour, qui était classé 13e en 2022, a bondi à la cinquième position. C'est une surprise, puisque le reste des villes asiatiques ont chuté de manière significative dans le classement en raison de taux d'inflation relativement faibles.

Le bond de Singapour "est principalement dû à une augmentation importante du coût de l'hébergement dans la ville", a déclaré Lee Quinn, directeur régional d'ECA International pour l'Asie. La forte demande de maisons à louer, en partie due à la sortie précoce de Singapour de l'épidémie du Covid-19, par rapport à d'autres villes d'Asie, ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de l'offre de logements. Parmi les centaines de villes classées, Istanbul a enregistré le plus gros bond avec pas moins de 95 places - et se classe 108ème, en raison de l'augmentation de son taux d'inflation annuel qui s'élève à 80%.