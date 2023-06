L'Ukraine et l'OCDE signent un partenariat pour favoriser une adhésion future de Kiev

L'accord "aidera le pays à progresser sur la voie de l'adhésion à l'OCDE et à l'Union européenne à laquelle il aspire"

L'Ukraine et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont signé mercredi un partenariat sur quatre ans qui vise à favoriser à terme l’adhésion ukrainienne à l’organisation. Le secrétaire de l’OCDE, Mathias Cormann et le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, par visioconférence, ont officialisé ce partenariat.

L'accord qualifié de "programme-pays", "viendra étayer le programme de l'Ukraine en matière de réformes, de redressement et de reconstruction", indique l'OCDE dans un communiqué, et il "aidera le pays à progresser sur la voie de l'adhésion à l'OCDE et à l'Union européenne à laquelle il aspire".

AFP Le secrétaire général de l’OCDE Mathias Cormann

L’Ukraine est engagée dans un processus d'adhésion avec l'OCDE depuis octobre 2022. C’est en fait un processus préliminaire qui impose des critères stricts en matière de transparence fiscale, de corruption ou d'ouverture de l'économie.

Ce "programme-pays" mettra justement "l'accent sur le renforcement des institutions et de la gouvernance, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'attraction d'investissements du secteur privé, et l'établissement des bases nécessaires pour assurer le bien-être durable de la population", a affirmé Mathias Cormann mercredi. Il "facilitera également son adhésion à l'UE", a-t-il poursuivi.

AFP Réunion de l'ODCE à Paris le 7 juin 2023

L'OCDE a pour but la coopération internationale et la promotion de politiques publiques favorables à la prospérité, dans un cadre d'économie de marché, éducation, ou encore lutte contre l'évasion fiscale.