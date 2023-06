Donald Trump avait invité un haut responsable iranien à Washington

Téhéran avait refusé l'invitation, a affirmé Mohammad Javad Zarif, ancien ministre iranien des Affaires étrangères

L'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Mohammad Javad Zarif, a révélé mardi soir que l'ancien président américain Donald Trump l'avait invité à visiter la Maison Blanche pendant son mandat de président, a rapporté jeudi la chaîne de télévision Iran International, qui est affiliée à l'opposition iranienne.

Cependant, Zarif a déclaré que les autorités de Téhéran ne lui avaient pas permis de s'y rendre. "Un des sénateurs proches de Trump est venu me voir lors de ma visite à New York et m'a dit que Trump m'avait invité à la Maison Blanche. J'ai transmis le message à Téhéran, mais la convocation avait déjà été rejetée à tous les niveaux", a-t-il relaté.

Karen Minasyan/AFP

Concernant l'accord nucléaire, l'ex-ministre a affirmé que "contrairement à Trump qui voulait me rencontrer, Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État, est celui qui a chamboulé toute sa projection mondiale concernant l'accord nucléaire de 2015".

Zarif a confié avoir "demandé à Vladimir Poutine d'informer Trump du plan de l'Iran pour l'accord nucléaire, afin d'empêcher Pompeo d'interférer, mais Pompeo l'a découvert et a tout fait pour le contrecarrer. Par ailleurs, John Kerry a proposé d'ajouter une clause à l'accord concernant les investissements des entreprises américaines en Iran, afin que les Américains sachent qu'ils peuvent être présents sur le sol iranien en toute sécurité."

De plus, Zarif a évoqué la relation entre l'Iran, l'Europe et les États-Unis concernant l'accord nucléaire. Selon lui, "Téhéran peut exercer une forte pression politique sur l'Europe".

"Les Européens ont agi faiblement envers l'Iran, en raison de l'influence américaine en matière économique, mais ils ont aidé la République islamique à obtenir une place significative aux Nations Unies. Après la signature de l'accord nucléaire en 2015, certains investisseurs américains n'ont pas investi en Iran en raison de l'influence d'hommes d'affaires juifs, saoudiens et émiratis. Les Emirats avaient eux aussi demandé aux hommes d'affaires de ne pas investir en Iran."

AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Vendredi dernier, le site Internet saoudien Elaph a rapporté, par l'intermédiaire d'une source sécuritaire de haut niveau, que de hauts représentants américains avaient mené des discussions avec une délégation iranienne dans la ville de Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, ces derniers jours. La source a indiqué que si un accord était signé, toutes les sanctions contre l'Iran seraient levées, y compris la libération des fonds et des avoirs qui ont été gelés dans le monde.

Selon l'accord émergent, l'Iran cesserait d'enrichir de l'uranium et arrêterait son programme nucléaire. De plus, l'Iran se retirerait progressivement de la Syrie et du Yémen, réduisant les tensions dans le Golfe. Dans le même temps, il a été convenu que l'Iran serait en mesure d'exporter librement du pétrole.