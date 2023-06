Le secrétaire d'État a indiqué que les États-Unis maintiendraient "fermement" les droits de l'homme à l'ordre du jour de leurs relations avec Riyad

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré jeudi, lors d'une visite en Arabie saoudite, que Washington continuerait à jouer un rôle essentiel dans l'approfondissement et l'élargissement de la normalisation entre Israël et le royaume.

M. Blinken, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse aux côtés du ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, a également déclaré que les États-Unis maintiendraient "fermement" les droits de l'homme à l'ordre du jour de leurs relations bilatérales avec l'Arabie saoudite.

Plus tôt dans la journée, Antony Blinken a coprésidé avec M. Farhane une réunion de la coalition des pays luttant contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI), créée en 2014 et qui regroupe des dizaines de pays.

Blinken a rencontré dans la nuit de mardi à mercredi Mohammed ben Salmane, le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, au palais royal à Jeddah, sur la mer Rouge. Cette rencontre a permis d'avoir une "conversation ouverte et sincère" sur des questions bilatérales et régionales, mais aussi sur les droits humains "d'une manière générale et concernant des problèmes spécifiques", a déclaré un responsable américain, sous le couvert de l'anonymat.

Amer HILABI / POOL / AFP Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (à gauche) rencontre les États-Unis Secrétaire d'Etat Antony Blinken à Jeddah, Arabie Saoudite.

Le secrétaire d'Etat américain a abordé la question de la normalisation avec Israël lors de son entretien avec le prince héritier saoudien. Tous deux ont convenu de "poursuivre le dialogue" à cet égard, a indiqué le responsable américain.

La veille de son départ pour le royaume, M. Blinken avait affirmé, dans un discours devant le lobby pro-Israël AIPAC à Washington, que son pays avait "un vrai intérêt de sécurité nationale à promouvoir une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite".