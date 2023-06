Olena Zelenska a répondu à l'invitation du président israélien Herzog et de son épouse Michal lors d'une précédente rencontre à Londres

Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, se rendra en Israël la semaine prochaine pour une visite significative, incluant une rencontre avec le président Isaac Herzog le 19 juin. L'ambassade d'Ukraine en Israël n'a pas encore confirmé les dates exactes de ce séjour mais Olena Zelenska a répondu à l'invitation lancée par le président Herzog et son épouse Michal lors d'une précédente rencontre à Londres.

Lors de son séjour en Israël, Mme Zelenska rencontrera des soldats ukrainiens en convalescence, qui ont subi de graves blessures lors des combats contre les forces russes l'année dernière. Israël a accueilli une vingtaine de soldats en septembre pour leur fournir des soins médicaux spécialisés et des programmes de rééducation. Onze d'entre eux sont rentrés en Ukraine depuis.

Mme Zelenska a été en contact régulier avec des dirigeants du monde entier pour solliciter de l'aide humanitaire pour l'Ukraine et mettre en lumière les difficultés endurées par les civils ukrainiens depuis l'invasion russe en février dernier.

Malgré le refus d'Israël de fournir à l'Ukraine les systèmes d'armes défensifs demandés, l'État hébreu a offert une assistance humanitaire et médicale significative. Parmi ces efforts, un hôpital de campagne a été établi en Ukraine par le centre médical Sheba, où 6 200 personnes ont été soignées, et plus de 200 professionnels ukrainiens ont été formés en Israël par MASHAV, l'organisation israélienne de développement international. Israël a également fait don à l'Ukraine de quatre ambulances blindées et de centaines de tonnes de matériel humanitaire.

AFP/Yasuyoshi CHIBA Des soldats ukrainiens évacuent un blessé près de Lyssytchansk, dans l'est de l'Ukraine, le 10 mai 2022

Le mois dernier, quatre ministères israéliens ont organisé le sommet ukraino-israélien sur la réhabilitation à Lviv, afin d'apporter à l'Ukraine l'expérience d'Israël en matière de rétablissement physique et psychologique, alors qu'elle continue de combattre les forces russes.