"L'Iran ne sera pas autorisé à produire des armes nucléaires" (ambassadeur américain en Israël)

"Mais ce n'est pas seulement la menace iranienne, nous savons ce qui se passe avec le Hezbollah et le Hamas"

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, a déclaré lors de la conférence annuelle de l'organisation American Jewish Committee (AJC) que "la sécurité était la chose la plus importante". "Nous travaillons ensemble, et comme l'a dit Biden, l'Iran ne sera pas autorisé à produire des armes nucléaires", a assuré le diplomate. "Mais ce n'est pas seulement la menace iranienne, nous savons ce qui se passe avec le Hezbollah et le Hamas. Il y a quelques semaines, le Hamas a tiré plus de 800 roquettes sur Israël, et aucun pays au monde ne pourrait tolérer une telle chose", a-t-il martelé.

Ces propos surviennent quelques heures après ceux du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. "Nous ne voulons pas aller vers l'arme nucléaire sur la base de nos principes islamiques. Mais si cela avait été le cas, ils (les Occidentaux) n'auraient pas été en mesure de nous arrêter", a assuré l'ayatollah.

Office of the Iranian Supreme Leader via AP, File

Par ailleurs, l'ambassadeur américain Tom Nides a fait un rare éloge de l'administration de Donald Trump, qualifiant les accords d'Abraham de "l'une des réalisations les plus importantes en matière de politique étrangère au Moyen-Orient depuis longtemps." "Ne serait-ce pas formidable si nous nous réveillions un jour et qu'il y ait un accord de normalisation entre l'Arabie saoudite et l'État d'Israël ?", a-t-il déclaré, alors que la Maison-Blanche s'efforce de négocier un pacte entre Riyad et Jérusalem En ce qui concerne les Palestiniens, M. Nides a insisté sur l'importance de ne "pas perdre la vision d'une solution à deux États".

Olivier Fitoussi/Flash90 L'ambassadeur américain en Israël Thomas Richard Nides à Jérusalem

L'ambassadeur américain, qui rentrera aux États-Unis le mois prochain après deux ans de service, a fait une lecture optimiste de la lutte interne en cours au sujet de la réforme de la réforme judiciaire. "Israël traverse une période inhabituelle de son histoire", a-t-il soutenu, ajoutant que "la démocratie est bien vivante en Israël et nous devrions l'apprécier".