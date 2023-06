Le milliardaire George Soros confie le contrôle de son empire à son fils (média)

"Il l'a bien mérité" a soutenu George Soros au quotidien américain.

Le milliardaire George Soros a déclaré dans une interview accordée au Wall Street Journal, publiée dimanche, qu'il cédait le contrôle de son immense empire à son fils, Alexander Soros. Gestionnaire de fonds spéculatifs devenu philanthrope et grand défenseur des causes libérales, M. Soros, âgé de 92 ans, a déclaré qu'il ne souhaitait pas que l'Open Society Foundations (OSF) soit reprise par l'un de ses cinq enfants.

Mais en parlant de sa décision de céder la fondation et le reste de son empire de 25 milliards de dollars à son fils, Alexander, âgé de 37 ans, Soros a affirmé qu'"il l'avait bien mérité". Également interrogé par le journal, 'intéressé a déclaré qu'il était "plus politique" que son père et qu'il prévoyait de continuer à faire don de l'argent de la famille pour soutenir des candidats politiques américains de gauche. "Même si j'aimerais que l'argent se retire de la politique, tant que l'autre camp le fera, nous devrons le faire aussi", a affirmé Alexander Soris.

Le conseil d'administration de l'OSF a élu Alexander Soros comme président en décembre, et ce dernier dirige désormais les activités politiques en tant que président du comité d'action politique de Soros. La fondation consacre environ 1,5 milliard de dollars par an à des groupes soutenant les droits de l'homme dans le monde et aidant à construire des démocraties, a rapporté le Wall Street Journal.