La 10e conférence commerciale Arabie-Chine à Riyad a débuté ce dimanche matin

Le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdelaziz ben Salmane, a déclaré dimanche qu'il s'attendait à d'autres annonces d'accords de coopération entre l'Arabie saoudite et la Chine.

"Il y a eu récemment quelques annonces et je ne serais pas surpris que d'autres soient faites prochainement", a déclaré le prince Abdelaziz lors de la 10e conférence commerciale Arabie-Chine à Riyad, qui a débuté ce dimanche matin.

AP Photo/Ebrahim Noroozi

Il a également expliqué que le royaume était intéressé par le maintien d'un partenariat stratégique avec la Chine pour différentes raisons. "Je vais vous donner une idée de la raison pour laquelle nous nous intéressons à la Chine, c'est très simple. En ce qui concerne le pétrole, la demande de pétrole en Chine continue de croître et nous devons bien sûr capter une partie de cette demande", a-t-il affirmé. "Nous voulons investir en Chine parce que nous avons aussi un programme ambitieux de transformation du brut en produits chimiques, avec des investissements chinois en tant que parties intéressées, a-t-il ajouté.

Avec plus de 3 000 responsables gouvernementaux, investisseurs, chefs d'entreprise et experts venus de 23 pays, la 10e session de la conférence commerciale arabo-chinoise vise à renforcer le partenariat stratégique arabo-chinois fondé sur l'initiative "la Ceinture et la Route" dans les domaines de l'investissement, de l'économie et du commerce.