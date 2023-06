Nucléaire iranien : Yaïr Lapid exhorte le gouvernement américain à ne pas signer de "mauvais accord"

"Il n'y a ni opposition, ni coalition sur cette question en Israël"

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, s'est exprimé ce dimanche lors de la conférence mondiale annuelle du Comité juif américain (AJC) à l'hôtel David Intercontinental de Tel-Aviv. M. Lapid a évoqué les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran concernant le retour à l'accord nucléaire, et a exhorté le gouvernement américain à "ne pas signer de mauvais accord". Des discussions entre Washington et Téhéran se déroulent en ce moment via Oman et le Qatar, et les États-Unis maintiennent le canal diplomatique ouvert avec Téhéran, dans l'espoir de dissuader les Iraniens d'accélérer l'enrichissement de l'uranium.

"Pour l'administration américaine, le moyen le plus simple de retirer la question nucléaire iranienne de la table est de signer un accord - de dire 'OK, nous nous en sommes occupés, maintenant nous allons passer à autre chose'", a déclaré Lapid, avant de poursuivre : "Ce serait vraiment mauvais. Il n'y a ni opposition ni coalition sur cette question en Israël. Tout le monde dit à l'administration américaine de ne pas signer de mauvais accord", a-t-il ajouté.

L'ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a également pris la parole à cette conférence, exprimant son espoir pour l'avancée des relations entre Israël et l'Arabie saoudite et rappelant que l'Iran constitue "la plus grande menace pour la sécurité d'Israël".