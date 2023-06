Un échange de prisonniers avec les États-Unis pourrait avoir lieu prochainement, déclare l'Iran

Cette déclaration intervient un jour après qu'Ali Khamenei, a indiqué qu’un accord avec l'Occident sur le programme nucléaire de Téhéran était possible

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré lundi qu'un échange de prisonniers pourrait bientôt avoir lieu entre l'Iran et les États-Unis si Washington faisait preuve de "bonne volonté". Cette déclaration faite lors d'une conférence de presse hebdomadaire intervient un jour après que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a indiqué qu’un accord avec l'Occident sur le programme nucléaire de Téhéran était possible à condition que l'infrastructure nucléaire du pays reste intacte.

Iranian Foreign Ministry via AP Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kanaani à Téhéran, en Iran

"En ce qui concerne la question de l'échange de prisonniers avec l'Amérique, des négociations sont en cours par l'intermédiaire de médiateurs. Si l'autre partie fait preuve du même sérieux et de la même bonne volonté, cela peut se produire dans un avenir proche", a déclaré M. Kanani.

L'un des candidats les plus probables à l'échange potentiel est Siamak Namazi, un homme d'affaires ayant la double nationalité américaine et iranienne, qui a été condamné en 2016 à dix ans de prison pour espionnage présumé et pour avoir coopéré avec le gouvernement américain.

Office of the Iranian Supreme Leader via AP, File L'ayatollah Ali Khamenei

Au début du mois d'avril, la fille d'un autre prisonnier, Morad Tahbaz, un Américain d'origine iranienne qui a purgé cinq ans d'une peine de dix ans après avoir été reconnu coupable d'espionnage, a déclaré qu'elle n'avait plus confiance dans les efforts du président américain Joe Biden pour libérer son père ainsi que les autres Américains détenus en Iran.