À Chypre-Nord, Erdogan prône à nouveau une solution à deux États

"S'il y a un retour à la table des négociations, cela doit passer par la reconnaissance de la République turque de Chypre-Nord"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a défendu une nouvelle fois lundi une solution à deux Etats à Chypre, lors d'une visite dans la partie nord de l'île méditerranéenne divisée. Chypre, qui a rejoint l'Union européenne en 2004, est divisée depuis l'invasion par la Turquie en 1974 de son tiers nord, en réponse à un coup d'Etat de nationalistes chypriotes grecs qui souhaitaient rattacher le pays à la Grèce.

AFP / Amir MAKAR Cette photo montre une vue sur la chaîne de montagnes de Kyrenia au nord de la capitale chypriote divisée Nicosie, avec les drapeaux de la Turquie (L) et de la République turque autoproclamée de Chypre du Nord (TRNC), uniquement reconnue par la Turquie

La partie nord, où vivent principalement des Chypriotes turcs et colons turcs, a été autoproclamée République turque de Chypre-Nord (RTCN) en 1983, et ses autorités ne sont reconnues que par Ankara, qui y dispose encore d'un important contingent militaire. "S'il y a un retour à la table des négociations, cela doit passer par la reconnaissance de la République turque de Chypre-Nord", a déclaré M. Erdogan, qui effectuait à Chypre-Nord sa première visite hors de Turquie depuis sa réélection fin mai.

Amir MAKAR (AFP) Photo d'une place de Nicosie, à Chypre-Nord, prise le 31 août 2018

"Les justes revendications des Chypriotes turcs sont claires et nettes. Les Chypriotes turcs n'ont jamais été et ne seront jamais une minorité", a insisté le président turc, qui s'exprimait au côté du dirigeant de la RTCN, le nationaliste Ersin Tatar, un proche allié. M. Tatar avait affirmé avant lui que "deux peuples distincts vivent à Chypre", assurant également que Chypre-Nord, qui dépend économiquement d'Ankara, "vit en harmonie avec la mère patrie" turque. Le président Erdogan ne fait toutefois pas l'unanimité à Chypre-Nord: le chef de l'Etat n'a recueilli que 42,2% des suffrages des près de 85.000 électeurs -- Turcs et Chypriotes turcs ayant la citoyenneté turque -- qui s'y sont rendus aux urnes pour le second tour de la présidentielle turque, soit dix points de moins que pour l'ensemble des électeurs turcs.

Florian CHOBLET (AFP/Archives) Des soldats turcs lors des célébrations marquant le 33e anniversaire de la fondation de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) à Nicosie

Les négociations sur un règlement du conflit sont au point mort depuis 2017. En 2004, un plan de l'ONU destiné à réunifier l'île avait été soumis à référendum: approuvé à près de 65% par les Chypriotes turcs, l'accord avait été rejeté à plus de 75% par les Chypriotes grecs au Sud.