La guerre civile en Syrie qui a éclaté en 2011 a fait plus de 500 000 morts

A la demande des Pays-Bas et du Canada, la Syrie devra répondre d'actes de torture présumés devant la Cour internationale de justice (CIJ). C'est la première fois que le pays est traîné devant la justice internationale depuis le début de guerre civile sur son territoire en 2011, qui a fait plus de 500 000 morts.

La Syrie est accusée d'avoir enfreint une convention de l'ONU contre la torture dont elle est signataire, en maltraitant et en faisant disparaître des détenus , en commettant des violences sexuelles - y compris contre des enfants - et en utilisant des armes chimiques. Amsterdam et Ottawa ont déclaré avoir demandé à la CIJ de prendre des mesures urgentes, notamment en ordonnant à la Syrie de "cesser la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants contre son peuple".

Peter Dejong/AP La Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas

"Il ne peut y avoir de paix et de réconciliation durables en Syrie sans justice pour ses victimes et ses survivants", ont déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères Melanie Joly et son homologue néerlandais Wopke Hoekstra, dans un communiqué conjoint. Les juges de la CIJ devraient tenir les premières audiences sur l'affaire dans un proche avenir, mais le tribunal n'a pas fourni de date précise. Au total, la procédure devrait s'étaler sur plusieurs années.

Bien qu'il y ait eu des cas individuels de crimes de guerre liés au conflit syrien qui ont été jugés dans certains pays, l'Occident est depuis longtemps frustré par l'absence d'un plan plus large de justice internationale sur ce dossier. L'ouverture d'une procédure devant la CIJ est promue par les Pays-Bas depuis 2020.