Qui sont les 10 personnes les plus riches au monde?

Elon Musk arrive en 2e position

Le magazine Forbes a publié le classement des 10 personnes les plus riches du monde. On y trouve huit entrepreneurs américains, un magnat du luxe français et un magnat des télécommunications mexicain.

Bernard Arnault, PDG de LVMH, se classe en première position avec une fortune de

215,1 milliards de dollars. En janvier 2021, LVMH a notamment racheté le joaillier Tiffany & Co. pour 15,8 milliards de dollars.

En 2e position, on retrouve Elon Musk avec une fortune de 200,2 milliards de dollars. Il est le PDG de l’entreprise de voitures électriques Tesla, de la société de fusées SpaceX et de Twitter. Il a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022 et possède environ 74 % de l’entreprise. Jeff Bezos est classé 3e avec 143,3 milliards de dollars de fortune. Jeff Bezos a quitté son poste de PDG du géant du commerce électronique Amazon en juillet 2021, mais en reste le président.

STR / AFP Tesla CEO Elon Musk

Larry Ellison, avec une fortune estimée à 132,2 milliards de dollars, arrive en 4e place. Il a cofondé la société de logiciels Oracle en 1977 et l’a dirigée en tant que PDG jusqu’en 2014. Il est aujourd’hui président du conseil d’administration et directeur de la technologie de l’entreprise.

Bill Gates avec 114 milliards de dollars de fortune trône en 5e position. Il a notamment fait son entrée au classement Forbes en 1987. Il a été la personnalité la plus riche au monde de 1995 à 2017 (à l’exception de 2008 et de 2010 à 2013).

GETTY IMAGES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Bill Gates

La 6e place est occupée par Warren Buffet avec 111,9 milliards de dollars de fortune. En 2010, il a créé le Giving Pledge avec Bill Gates et Melinda French Gates, en demandant aux milliardaires de s’engager à donner au moins la moitié de leur fortune à des associations.

Larry Page et Steve Balmer se classent en 7e et 8e positions. En 9e position arrive Sergey Brinn avec 99,1 milliards de dollars de fortune.

Enfin, le Mexicain Carlos Slim Helu occupe la 10e place du classement avec 95,7 milliards de dollars. Sa famille et lui contrôlent América Móvil, la plus grande entreprise de télécommunications mobiles d’Amérique latine, présente dans au moins 15 pays.