Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, en Chine pour quatre jours

Chinois et Palestiniens sont "des amis plus proches que des frères", a assuré Abbas Zaki, membre de la direction du Fatah, parti de Mahmoud Abbas

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas est arrivé dans la capitale chinoise Pékin mardi, pour une visite de quatre jours, son cinquième déplacement officiel dans le pays. Il devrait notamment rencontrer le chef de l’État chinois, Xi Jinping pour échanger "leurs points de vue sur les récents développements sur le territoire palestinien ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", selon l’agence de presse palestinienne Wafa. Mahmoud Abbas aura également une entrevue avec le Premier ministre Li Qiang.

FLORENCE LO / POOL / AFP Xi Jinping

"Le président Abbas est un vieil ami, un bon ami du peuple chinois", avait souligné la semaine dernière Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise. "La Chine a toujours fermement soutenu la juste cause du peuple palestinien pour restaurer ses droits nationaux légitimes", avait-il ajouté, Pékin soutenant traditionnellement une solution à deux États du conflit israélo-palestinien.

Abbas Zaki, membre de la direction du parti de Mahmoud Abbas, le Fatah, a affirmé cette semaine dans un entretien avec l'agence d'État Chine nouvelle, que Chinois et Palestiniens sont "des amis plus proches que des frères". "Je suis très heureux de voir que la Chine s'est plus impliquée dans les affaires du Moyen Orient depuis le sommet entre Chine et pays arabes l'an dernier", a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1668197489571414022 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Définie par les Etats-Unis comme un rival, la Chine a renforcé ces dernières années ses relations commerciales et diplomatiques avec les pays du Moyen-Orient, dont une grande partie sont traditionnellement sous influence américaine. Pékin a ainsi supervisé et facilité le récent spectaculaire rapprochement diplomatique entre deux grandes puissances régionales, l'Iran et l'Arabie saoudite. Le président Xi Jinping s'était rendu en décembre en Arabie saoudite et avait rencontré M. Abbas à cette occasion, appelant alors à "travailler pour une solution proche, juste et durable à la question palestinienne".