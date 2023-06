Le président iranien Ebrahim Raïssi accueilli par son homologue au Venezuela

L’Iran et le Venezuela ont annoncé la signature de 25 accords de coopération dans divers domaines

Le président iranien Ebrahim Raïssi est arrivé lundi au Venezuela, première étape d’une tournée dans trois pays d’Amérique latine, où il a souligné que que les deux pays étaient "amis en des temps difficiles" et avaient des "ennemis communs", sans les citer. "Nous avons des visions communes, des ennemis communs", a-t-il lancé, lors d'une déclaration au palais présidentiel en compagnie du président vénézuélien Nicolas Maduro. "Résistant face à l'ennemi commun depuis de nombreuses années, nous entretenons cette amitié avec le peuple vénézuélien amis de temps difficiles", a ajouté Raïssi.

L’Iran et le Venezuela ont annoncé la signature de 25 accords de coopération dans divers domaines. Ebrahim Raïssi a dit vouloir faire passer les échanges entre les deux pays de 3 milliards de dollars actuellement à 10 milliards, puis à terme à 20 milliards de dollars par an.

"L'Iran joue un rôle de premier plan en tant que l'une des puissances émergentes les plus importantes du nouveau monde", a déclaré Nicolas Maduro. "Nous sommes du bon côté de l'histoire. Ensemble, nous serons invincibles", a-t-il assuré. Il a également ajouté qu'il "demande toujours plus de soutien au président iranien afin de développer une puissante coopération scientifique et technologique".

YURI CORTEZ / AFP Le président iranien Ebrahim Raïssi et son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, à Caracas, Venezuela, le 12 juin 2023

L’Iran est l’un des principaux alliés internationaux du Venezuela, les deux pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), faisant l'objet de sanctions américaines destinées à entraver leurs économies. Ebrahim Raïssi se rendra ensuite à Cuba et au Nicaragua, autres alliés de la république islamique, sanctionnés par les États-Unis.