L'arsenal nucléaire mondial se renforce, selon un nouveau rapport

Le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), a publié lundi un nouveau rapport sur l’état de la situation actuelle des armements, du désarmement et de la sécurité internationale. L’institut de recherche y indique que le nombre d'armes nucléaires opérationnelles est en augmentation de même que la modernisation et l’expansion des forces.

Les neuf puissances nucléaires mondiales (États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Corée du Nord et Israël) continuent de moderniser leurs arsenaux nucléaires et plusieurs d’entre eux ont déployé de nouveaux systèmes d'armes nucléaires ou à capacité nucléaire en 2022. La Russie et les États-Unis possèdent à eux seuls près de 90 % des armes nucléaires mondiales, signale le rapport.

Israël, qui ne reconnaît pas publiquement posséder des armes nucléaires, est soupçonné de moderniser son arsenal nucléaire et de posséder 90 ogives. La Chine pourrait quant à elle posséder au moins autant de missiles balistiques intercontinentaux que les États-Unis ou la Russie d'ici la fin de la décennie selon la manière dont elle décide de structurer ses forces, selon le SPIRI. En ce qui concerne la France, l'Hexagone a poursuivi ses programmes de développement d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de troisième génération et d'un nouveau missile de croisière aéroporté, ainsi que la remise à neuf et la modernisation des systèmes existants.

En Asie, l'Inde et le Pakistan semblent étendre leurs arsenaux nucléaires, et les deux pays ont introduit et continuent de développer de nouveaux types de systèmes de vecteurs nucléaires en 2022. La Corée du Nord continue pour sa part de donner la priorité à son programme nucléaire militaire en tant qu'élément central de sa stratégie de sécurité nationale. Le SIPRI estime que le pays a désormais assemblé environ 30 ogives et possède suffisamment de matières fissiles pour un total de 50 à 70 ogives. Au total, ces neufs pays possèdent 12 512 ogives nucléaires, a estimé le SPIRI.

"La plupart des États dotés d'armes nucléaires durcissent leur rhétorique sur l'importance des armes nucléaires, et certains profèrent même des menaces explicites ou implicites sur leur utilisation potentielle", précise Matt Korda, chercheur associé au programme Armes de destruction massive du SIPRI et chercheur principal du Nuclear Information Project à la Fédération Of American Scientists (FAS). "Cette compétition nucléaire accrue a considérablement augmenté le risque que des armes nucléaires soient utilisées par colère pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale."