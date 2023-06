Possibles "crimes de guerres" lors de la guerre de Gaza en mai, selon Amnesty

"Durant son offensive contre la bande de Gaza occupée, Israël a détruit des maisons palestiniennes de façon illégale et souvent sans impératif militaire"

"Israël et des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza se sont rendus coupables de possibles crimes de guerre lors de la guerre de cinq jours les ayant opposés début mai", affirme mardi Amnesty International. Du 9 au 13 mai, Israël et les groupes terroristes palestiniens se sont affrontés à coup de roquettes tirées vers le sol israélien et de frappes aériennes sur la bande de Gaza en riposte.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des traînées de fumée sont visibles alors que des roquettes sont tirées depuis la bande de Gaza vers Israël, à Khan Younis, le 13 mai 2023

Au total, ces violences ont tué 34 Palestiniens, parmi lesquels six commandants militaires du Jihad islamique et d'autres terroristes de divers groupes palestiniens, et des civils, ainsi qu'à une Israélienne. "Durant son offensive contre la bande de Gaza occupée début mai, Israël a détruit des maisons palestiniennes de façon illégale et souvent sans impératif militaire, ce qui relève d'une forme de punition collective contre la population civile", écrit Amnesty International dans un communiqué.

Yossi Aloni/Flash90 Vue d'un bâtiment dans la ville de Rehovor qui a été touché par une roquette tirée depuis Gaza, tuant une personne, le 12 mai 2023

"Israël a aussi mené des frappes aériennes visiblement disproportionnées qui ont tué et blessé des civils palestiniens, dont des enfants", ajoute l'ONG, en notant que "lancer intentionnellement des attaques disproportionnées [...] est un crime de guerre". L'ONG dit avoir enquêté "sur neuf frappes aériennes israéliennes ayant coûté la vie à des civils".

IDF Les six responsables du Jihad islamique éliminés par Tsahal lors de l'opération Bouclier et flèche à Gaza en mai 2023

Elle mentionne notamment trois attaques distinctes menées par Israël au premier jour de son offensive contre le Jihad islamique à Gaza, le 9 mai, au cours desquelles trois commandants militaires de la branche armée de ce mouvement ont péri, mais aussi "dix civils palestiniens".

MOHAMMED ABED / AFP Frappe israélienne dans la bande de Gaza, le 9 mai 2023

L'organisation de défense des droits de l'Homme affirme également que les roquettes palestiniennes tirées à l'aveugle vers Israël, fatales à des civils en Israël mais également à l'intérieur de la bande de Gaza, "doivent aussi faire l'objet d'une enquête pour crimes de guerre". Selon l'armée israélienne, plus de 1.230 roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël entre le 10 et le 13 mai, avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu.