Olena Zelenska sera en partie accompagnée de Michal Herzog lors de sa visite en Israël

La partie du déplacement effectuée avec l'épouse du président Herzog portera sur la question humanitaire

Dans le cadre de la visite de l'épouse du président de l'Ukraine en Israël qui aura lieu en début de semaine prochaine, Olena Zelenska sera en partie accompagnée par l'épouse du président de l'Etat hébreu, Michal Herzog.

Une partie de la visite sera d'ordre personnel et sous la responsabilité de l'ambassade d'Ukraine, et l'autre partie du déplacement sera effectuée avec l'épouse du président Herzog qui portera sur la question humanitaire.

La journée de la visite conjointe, le lundi 19 juin, débutera à l'hôpital pour enfants Safra de Tel Hashomer (centre du pays), et se poursuivra par une discussion avec la National Trauma Coalition et l'organisation NTL, qui s'occupent des soins administrés aux enfants et aux victimes de traumatismes à l'échelle nationale, avec la participation de hauts représentants du ministère des Affaires étrangères et de l'Union européenne. La visite sera également accompagnée par la représentante de l'UE, Katerina Maternova.

Yonatan Sindel/Flash90 Le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal à la résidence présidentielle à Jérusalem

La visite d'Olena Zelenska est le résultat d'une collaboration qui a eu lieu au cours de l'année passée dans le but de renforcer les thérapeutes dans le domaine de la santé mentale et des soins aux victimes de traumatismes en Ukraine, et de la relation qui s'est formée entre l'épouse du président du pays, Michal Herzog, et la première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, dans ces domaines. La visite sera fermée à toute couverture médiatique.