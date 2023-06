Soudan : Ryad annonce une conférence internationale pour coordonner l'aide humanitaire

Les nombreuses trêves n'ont été quasiment jamais respectées

L'Arabie saoudite a annoncé mardi la tenue le 19 juin d'une conférence internationale pour coordonner l'aide humanitaire au Soudan, théâtre de combats entre deux généraux rivaux depuis près de deux mois.

Participeront à cette conférence, aux côtés de l'Arabie saoudite, "le Qatar, l'Egypte, l'Allemagne, l'agence humanitaire de l'ONU (Ocha), l'Union européenne et l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR)", a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères de la riche monarchie du Golfe. Le ministère n'a pas précisé le lieu de la conférence.

AP Photo Khartoum au Soudan

Depuis le début des combats le 15 avril, l'Arabie saoudite et les Etats-Unis mènent des négociations entre les deux parties dans le port saoudien de Jeddah, sur la mer Rouge, en vue d'arriver à un cessez-le-feu. Mais les nombreuses trêves n'ont été quasiment jamais respectées et l'aide humanitaire qui devait être acheminée grâce à ces mesures est donc arrivée au compte goutte.

Les combats opposent l'armée commandée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo.

Concentrés essentiellement dans la capitale Khartoum et la vaste région du Darfour (ouest), ils ont fait depuis le 15 avril plus de 1.800 morts, selon l'ONG Acled, et deux millions de déplacés, selon l'ONU.