La Chine demande aux Etats-Unis de "cesser de s'ingérer dans ses affaires"

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a déploré mercredi lors d'un appel avec son homologue américain Antony Blinken les "nouvelles difficultés" dans les relations sino-américaines, et pointé du doigt la responsabilité de Washington.

"Depuis le début de l'année, les relations sino-américaines font face à de nouvelles difficultés et défis. La responsabilité [des Etats-Unis] ne fait pas de doute", a indiqué Qin Gang à son interlocuteur, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie chinoise a ainsi enjoint Washington "à cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'État chinois", mais aussi à "respecter les préoccupations de Pékin concernant la question de Taiwan".

SAUL LOEB / AFP Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping tiennent une réunion en marge du sommet du G20 à Nusa Dua sur l'île balnéaire indonésienne de Bali, le 14 novembre 2022.

De son côté, le porte-parole d'Antony Blinken a souligné que celui-ci avait abordé une série de problème bilatéraux et discuté de "l'importance de maintenir des lignes de communication ouvertes pour gérer de manière responsable les relations entre les États-Unis et la Chine", afin d'éviter" les erreurs de calcul et les conflits".

Malgré le dégel des relations sino-américaines annoncé en fin d'année dernière par Joe Biden à l'issue de sa rencontre avec le président chinoix Xi Jiping en marge du sommet du G20, certaines questions épineuses comme celle de Taiwan continuent d'alimenter les joutes verbales entre les deux pays.

Cette conversation tendue intervient quelques jours avant la visite d'Antony Blinken dans l'empire du Milieu, un déplacement qui avait été reporté en février à la suite de l'incursion d'un ballon chinois dans l'espace aérien des Etats-Unis.

Ce déplacement, qui doit avoir lieu le 18 juin, sera le premier d'un haut diplomate américain en Chine depuis le voyage de l'ancien secrétaire d'Etat Mike Pompeo sous l'administration Trump en octobre 2018.