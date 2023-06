En renforçant ses relations avec le dirigeant de l’Autorité palestinienne, la Chine conteste l'influence américaine dans la région.

Le président chinois Xi Jinping a promis mercredi une coordination renforcée entre la Chine et l’Autorité palestinienne, ainsi que l'établissement de relations de partenariat stratégique entre les deux pays, dans le cadre de la visite de Mahmoud Abbas.

Le dirigeant palestinien âgé de 88 ans, est à Pékin de mardi à vendredi, pour une cinquième visite en Chine, alors que les autorités chinoises veulent offrir leur médiation dans les différents conflits au Moyen-Orient. La Chine soutient une solution à deux États pour résoudre la question israélo-palestinienne et déclare vouloir contribuer à un processus de paix.

Lors de la cérémonie d'accueil, Xi Jinping a affirmé que "la Chine a toujours fermement soutenu la juste cause du peuple palestinien pour rétablir ses droits nationaux légitimes". La Chine reconnaît les territoires palestiniens comme un État et souhaite élever leurs relations diplomatiques à un niveau stratégique.

"Face aux changements importants (...) auxquels le monde est confronté et aux nouvelles évolutions de la situation au Moyen-Orient, la Chine est prête à renforcer la coordination et la coopération avec la partie palestinienne afin de favoriser un règlement rapide, global, juste et durable de la question palestinienne", a souligné Xi Jinping.

AFP / TEH ENG KOON Drapeaux de la Chine et des États Unis d'Amérique

