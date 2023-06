Au Nicaragua, le président iranien Raïssi en opération séduction

"Nous sommes prêts à partager nos capacités et nos expériences avec le pays frère et ami qu'est le Nicaragua", a déclaré le président iranien

Le président iranien Ebrahim Raïssi, en visite au Nicaragua, deuxième étape de sa tournée en Amérique latine après le Venezuela et avant Cuba, a une nouvelle fois dénoncé "les puissances impérialistes". "Les peuples d'Iran et du Nicaragua partagent une histoire commune de lutte, de résistance, de révolutions et de combat contre un ennemi commun", a-t-il dit, dénonçant les États-Unis et d'autres "puissances impérialistes", selon lui responsables de déstabilisation des gouvernements indépendants par des tentatives de coup d'État et des sanctions économiques.

JAIRO CAJINA / NICARAGUAN PRESIDENCY / AFP Le président nicaraguayen Daniel Ortega et son homologue iranien Ebrahim Raïssi

Ebrahim Raïssi est arrivé mardi au Nicaragua pour discuter avec son homologue nicaraguayen, Daniel Ortega, d'accords de coopération bilatérale dans les domaines de la science et de la technologie, de l'énergie, de l'économie et du commerce, de la culture et de la politique. "Nous sommes prêts à partager nos capacités et nos expériences avec le pays frère et ami qu'est le Nicaragua", a déclaré le président iranien devant les députés nicaraguayens.

C'est la seconde visite d'un président iranien au Nicaragua après celles de Mahmoud Ahmadinejad en 2007 et 2012, déjà pour rencontrer Daniel Ortega, au pouvoir sans discontinuer depuis 2007. M. Ortega a notamment défendu en février le droit de l'Iran à se doter de l'arme nucléaire.

JAIRO CAJINA / NICARAGUAN PRESIDENCY / AFP Le président nicaraguayen Daniel Ortega et son épouse et vice-présidente Rosario Murillo saluant Ebrahim Raïssi lors de son départ

Daniel Ortega a été réélu en novembre 2021 pour un quatrième mandat consécutif à l'issue d'un scrutin duquel étaient absents ses rivaux arrêtés ou contraints à l'exil. Il avait dénoncé comme une tentative de coup d'Etat les manifestations réclamant son départ en 2018 qui, sévèrement réprimées, ont fait plus de 350 morts. Depuis quatre ans, l'Union européenne et les États-Unis ont imposé de nombreuses sanctions au Nicaragua et à des personnalités du régime.