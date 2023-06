L'Iran s'engagerait à ne pas enrichir d'uranium au-delà de 60 %

L'administration américaine tente de parvenir à un accord informel avec l'Iran pour stabiliser la situation de son programme nucléaire, sans que cela n’aboutisse forcément à un accord global à long terme, a révélé jeudi le New York Times. D'après le quotidien, qui s’appuie sur des responsables israéliens, américains et iraniens, les parties ont notamment convenu que Téhéran n'enrichirait pas d'uranium au-delà de 60 %, étendrait la coopération avec les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), cesserait ses attaques contre des responsables américains en Syrie et en Irak et ne vendrait pas de missiles balistiques à la Russie.

ATTA KENARE / AFP Le président iranien Ebrahim Raïssi

En échange, Washington devra accepter de ne pas durcir les sanctions contre l'Iran, de ne pas promouvoir de nouvelles résolutions de sanctions à l'ONU ou à l’AIEA, de ne pas intercepter les pétroliers étrangers qui transportent du pétrole iranien et de dégeler les actifs iraniens s'élevant à plusieurs milliards de dollars actuellement bloqués.

Selon le site Al-Monitor, qui cite les propos du ministre omanais des Affaires étrangères, Washington et Téhéran sont également sur le point de finaliser un accord sur un échange de prisonniers. "Je peux dire qu'ils en sont proches. Il y a une ambiance positive autour de cette question", a dit le ministre du sultanat d’Oman où ont eu lieu des contacts indirects entre les États-Unis et l'Iran.

AHMED YOSRI / POOL / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken

La semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait affirmé lors d’une interview sur Sky News que la diplomatie seule ne fonctionnerait pas si elle n’était pas accompagnée de menace militaire. "Israël fera tout ce qui est nécessaire pour se protéger", avait-il ajouté. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken avait quant à lui indiqué que son pays continuait de croire que la diplomatie était le meilleur moyen de s'assurer que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire.