Les turbulences causées par le changement climatique "ne sont pas une menace pour les vols"

Selon Itzhak Garber, commandant de bord d'El Al, les pilotes sont formés pour assurer la traversée de leur avion dans les zones de turbulence en toute sécurité

Itzhak Garber, commandant de bord au sein de la compagnie aérienne El Al, a rassuré mercredi le public en affirmant que, malgré l'augmentation des turbulences aériennes que certains scientifiques attribuent au changement climatique, les avions sont conçus pour y résister et les pilotes sont compétents pour naviguer à travers ces phénomènes. Il a conseillé aux passagers de suivre les instructions du personnel de cabine et de respecter les signaux d'attachement des ceintures pour assurer leur sécurité.

Dans une interview accordée à Ynet, M. Garber, qui a plus de 30 ans d'expérience, a expliqué que les pilotes consultent attentivement leurs cartes météorologiques avant chaque vol afin d'identifier les éventuelles zones de turbulence sur leurs itinéraires. Ils utilisent les radars pour suivre ces zones et communiquent entre eux lorsqu'ils rencontrent des turbulences, dans le but d'informer les autres pilotes.

Il a ajouté que les pilotes sont formés pour gérer de telles situations et assurer la traversée de leur avion à travers les zones de turbulence en toute sécurité. "Nous avons plusieurs options. Nous pouvons parfois moduler notre vitesse ou changer d'altitude. Bien que ces ajustements ne soient pas toujours possibles, notamment en raison de la présence d'autres avions ou d'une charge excessive, nous parvenons la plupart du temps à effectuer ces modifications et à poursuivre notre vol après quelques minutes."

Le pilote israélien a expliqué que les turbulences sont généralement plus fréquentes dans les zones de nuages denses. "Nous tentons de les éviter, mais parfois nous volons à travers ces nuages, si cela est autorisé, et nous pouvons alors ressentir des turbulences", a-t-il déclaré, tout en soulignant qu'il n'y avait pas de risque pour l'avion ou ses passagers.

GIUSEPPE CACACE / AFP Des pilotes sont assis dans le cockpit d'un Boeing 777-300ER d'Emirates

Une récente étude de l'université britannique de Reading indique que les flux turbulents, aussi appelés tourbillons, qui sont à l'origine des turbulences aériennes, sont en augmentation et devraient se renforcer avec les changements climatiques.

L'étude met en garde contre les dangers potentiels que ces phénomènes peuvent représenter pour les avions. Mark Prosser, doctorant à l'université de Reading, a averti : "Chaque minute supplémentaire passée en vol dans des conditions turbulentes peut augmenter la contrainte sur l'avion, ainsi que le risque de blessures pour les passagers et l'équipage."