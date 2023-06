Le Kosovo aspire à un partenariat stratégique avec Israël

La reconnaissance d’Israël envers le Kosovo "a donné le signal sur la scène internationale que le Kosovo est un pays qui doit être respecté et reconnu."

L'ancien Premier ministre du Kosovo, Avdullah Hoti, a exprimé mercredi le désir de son pays d'établir un "partenariat stratégique" avec l’État Hébreu lors d'une visite en israel. Le Kosovo avait déjà reconnu Israël en 2020, et un an plus tard, il a ouvert une ambassade à Jérusalem, devenant le premier pays à majorité musulmane à avoir une ambassade dans la ville sainte.

S'adressant au Times of Israel lors de sa visite, M. Hoti a déclaré : "Cela signifierait travailler de manière extrêmement étroite, non seulement dans le cadre de la coopération économique et des relations diplomatiques, mais aussi en travaillant ensemble et en partageant des informations, en s'aidant mutuellement à accroître les capacités en termes de sécurité et de développement stratégique".

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Le président américain Donald Trump avec le Premier ministre kosovar Avdullah Hoti (à droite) et le président serbe Aleksandar Vucic signer un accord sur l'ouverture des relations économiques, à Washington, le 4 septembre 2020.

L'ancien dirigeant a également fait savoir que les critiques extérieures à l'accord avec Israël n'influent pas sur la politique du Kosovo, car ils suivent la voie tracée par les États-Unis. En effet, l'accord de reconnaissance mutuelle entre le Kosovo et Israël a été facilité en 2020 par l'ancien président américain, Donald Trump, dans le cadre des négociations avec la Serbie.

Mr.Hoti a ajouté que la reconnaissance de son pays par Israël était "une décision révolutionnaire", affirmant qu’"elle a donné le signal sur la scène internationale que le Kosovo est un pays qui doit être respecté et reconnu."