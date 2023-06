Mahmoud Abbas soutient les mesures de répression prises par Pékin à l'encontre des minorités musulmanes

"La politique de la Chine à l'égard des musulmans du Xinjiang n'a rien à voir avec les droits de l'homme et vise à lutter contre le terrorisme", selon l'AP

Le chef de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a achevé vendredi son voyage en Chine après avoir sollicité une aide économique et exprimé son soutien aux politiques répressives de Pékin à l'égard des minorités musulmanes de la région du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, a rapporté l'Associated Press.

Au cours de sa visite de quatre jours, M. Abbas a rencontré le président chinois et chef du parti communiste au pouvoir, Xi Jinping. Les dirigeants ont ensuite publié une déclaration commune approuvant les politiques intérieures et étrangères de Pékin et rejetant les concepts occidentaux des droits de l'homme. Dans cette déclaration, l'Autorité palestinienne affirme que les questions relatives à la politique chinoise à l'égard des musulmans du Xinjiang "n'ont rien à voir avec les droits de l'homme et visent à éliminer l'extrémisme et à s'opposer au terrorisme et au séparatisme".

Thaer GHANAIM / PPO / AFP Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le président chinois Xi Jinping

"La Palestine s'oppose résolument à l'utilisation du problème du Xinjiang comme moyen d'interférer dans les affaires intérieures de la Chine", indique la déclaration commune. Cette déclaration fait écho à la propagande chinoise concernant la détention de plus d'un million d'Ouïghours, de Kazakhs et d'autres minorités musulmanes dans des centres de détention semblables à des prisons, sans aucun motif légal ou presque, souvent simplement parce qu'un membre de leur famille étudie à l'étranger ou parce qu'ils ont téléchargé le Coran sur leur téléphone.

Johannes EISELE (AFP/Archives) Des musulmans ouïghours passent à côté d'un véhicule de police, le 23 juin 2017 à Hotan, dans la province du Xinjiang, en Chine

La Chine affirme que ces centres très surveillés ont pour but d'inculquer le patriotisme, de purger le radicalisme répandu sur internet et de fournir une formation professionnelle. Les critiques affirment que nombre d'entre eux ont été transformés en prisons.

(AP Photo/Ng Han Guan) Une tour de garde et une clôture de barbelés entourent un centre de détention dans le parc industriel de Kunshan à Artux, dans la région du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine. Le 3 décembre 2018

La Chine a mené une campagne acharnée pour contrecarrer les critiques extérieures et, dans le cadre de la concurrence pour les ressources et les marchés, les États arabes n'ont presque jamais exprimé ouvertement leur inquiétude quant au traitement réservé par Pékin aux musulmans.