Quel avenir pour les cryptomonnaies?

Fin 2022, 425 millions de personnes détenaient des cryptomonnaies dans le monde, selon les chiffres officiels. D’ici les mois à venir, entre 600 et 800 millions de détenteurs devraient être comptabilisés, d’après les estimations. Qu’est-ce qui rend ce nouveau moyen de paiement si attractif et surtout quels avantages présente-t-il ?

Les États-Unis arrivent en tête avec 46 millions de détenteurs, suivis de l’Inde (27 millions), du Pakistan (26 millions), du Nigeria (22 millions) et du Vietnam (20 millions). En France, seuls 8% ont déjà investi dans les cryptomonnaies, d’après une étude du cabinet de conseil KPMG sur commande de l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan). Cet investissement attire surtout les moins de 35 ans, qui seraient près d’un sur huit à en avoir. Pour tenter de comprendre l’impact de ce système de paiement numérique et sa portée, i24NEWS a interviewé Aharon Miller, cofondateur de l'application de paiement en cryptomonnaies Oobit.

"J'ai pris conscience que les cryptomonnaies et la technologie blockchain avaient le potentiel de changer fondamentalement l'écosystème financier existant. En observant le fonctionnement du système bancaire traditionnel, j'ai perçu la nécessité de la mise en place d’un système plus efficace, plus transparent et plus inclusif. Cela a suscité ma curiosité et j’ai alors exploré les possibilités que pouvait offrir cette industrie émergente. Je voulais faire partie du mouvement qui révolutionne la finance et donne aux individus plus de liberté, de contrôle et d'opportunités financières", déclare Aharon Miller à i24NEWS.

Oobit Aharon Miller

A ce jour, près de 20 000 cryptomonnaies sont disponibles sur le marché. Cette monnaie numérique est basée sur la technologie blockchain, un réseau indépendant qui garde une trace de toutes les transactions passées. Elle rend notamment possible une transaction en quelques minutes voire quelques secondes et c'est le moyen de transfert le moins coûteux qui existe actuellement. Les cryptomonnaies permettent des paiements et des transactions de transfert de valeur plus sûrs et accessibles à tous, indépendamment de leur localisation.

Faciliter l’utilisation des cryptomonnaies

Avec Oobit, l’objectif était "d'offrir une expérience similaire aux solutions de paiement populaires comme Apple Pay, mais avec l'avantage supplémentaire d'utiliser des cryptomonnaies. Notre but était de permettre aux particuliers d'effectuer des paiements avec des cryptomonnaies en tirant parti des terminaux de point de vente VISA et MasterCard existants. Nous avons développé un écosystème qui donne la possibilité de payer avec des cryptomonnaies grâce à son portable, tout en veillant à ce que les commerçants reçoivent de la monnaie fiduciaire", assure Aharon Miller. "Nous savions que convaincre les commerçants d'accepter les cryptomonnaies serait un énorme défi."

MARVIN RECINOS / AFP Une femme vérifie le prix du bitcoin sur Google à San Salvador

L’entreprise a donc mis en place une chaîne de valeur importante qui permet aux détenteurs de cryptomonnaies de payer dans n'importe quel magasin avec leur application Oobit. Une réelle avancée qui a déjà conquis de nombreux utilisateurs, notamment sur le continent asiatique, en Amérique latine, au Canada mais aussi en Australie.

Cette technique de paiement connaît cependant certaines limites, car les plateformes peuvent être facilement piratées et entraîner de nombreuses pertes d'argent considérables. Il est également difficile de prédire la durabilité des projets liés aux cryptomonnaies. La méthode de paiement en devenir doit donc être utilisée avec précaution.

"Mon cofondateur et moi-même avons reconnu que si les cryptomonnaies offrent de nombreux avantages, il existe des obstacles à leur adoption généralisée, en particulier lorsqu'il s'agit de les utiliser pour les paiements de tous les jours", souligne Aharon Miller.

Le potentiel israélien

En Israël, plusieurs centaines de bars et restaurants acceptent déjà les paiements en crypto-actifs et des dizaines d’entreprises se sont développées dans ce secteur en forte expansion dans le pays. Une très grande partie des startups israéliennes financent notamment leurs développements avec des cryptominages et la banque Leumi a même annoncé la mise en place d’un service trading de cryptomonnaies.

"La réputation de l’Etat hébreu en matière de technologie et d'innovation laisse entrevoir une demande potentielle pour des solutions de paiement en crypto-monnaie. Israël a montré un intérêt accru pour les cryptomonnaies, influencé par les réglementations, les préférences des consommateurs et la dynamique du marché", affirme Aharon Miller.

Le système de paiement du futur ?

Les cryptomonnaies sont appelées à devenir une solution de paiement de premier plan à l'avenir.

Justin TALLIS / AFP Conférence sur le bitcoin à Miami

"L'adoption croissante des cryptomonnaies par les particuliers, les entreprises et les investisseurs institutionnels montre que les actifs numériques sont de plus en plus acceptés comme forme viable de paiement. Enfin, les cryptomonnaies offrent aux particuliers, aux entreprises et aux investisseurs institutionnels un contrôle total sur leurs actifs en leur permettant de stocker des fonds sous leur propre contrôle. Ces facteurs contribuent à l'élan croissant et au potentiel des crypto-monnaies à s'imposer comme des solutions de paiement de premier plan à l'avenir", affirme Aharon Miller.

Selon une étude menée par Ripple, qui prévoit que l’utilisation des crypto sera généralisée d’ici 3 ans, l’obstacle majeur pour 89 % des sondés reste le manque de visibilité et de clarté vis-à-vis de leur encadrement dans la loi.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS