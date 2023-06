Les Etats-Unis s'engagent dans une tentative de longue haleine pour conclure un accord entre l'Arabie saoudite et Israël

L'administration Biden a entamé un effort diplomatique important pour parvenir à un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite

L'administration Biden a intensifié ses efforts pour parvenir à un accord de normalisation entre Jérusalem et Riyad, a rapporté samedi le quotidien américain New York Times.

Selon le journal, l'Arabie saoudite exigera des États-Unis des garanties sécuritaires contre une attaque militaire, moins de restrictions sur les ventes d'armes au royaume et un partenariat saoudo-américain concernant le programme d'enrichissement d'uranium du royaume pour un programme nucléaire civil.

Le président américain Joe Biden (G) et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman (D) à Jeddah, en Arabie saoudite, le 16 juillet 2022.

La Maison Blanche a décidé d'accélérer le processus et se retrouve au milieu de négociations accrues entre les dirigeants des pays, qui ont tous des exigences de grande envergure. De hauts responsables américains ont déclaré que les chances de parvenir à un tel accord s'élevaient désormais à 50 %, le secrétaire d'État américain Antony Blinken déclarant même qu'il n'avait aucune "illusion" sur le fait que le chemin vers un accord serait difficile. Le quotidien indique qu'après la rencontre avec le prince héritier saoudien, Antony Blinken s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou pendant 40 minutes et l'a informé des requêtes importantes de Ben Salmane.

U.S. Secretary of State Antony Blinken.

Cependant, même en Arabie saoudite, on craint de parvenir à un accord de normalisation avec Israël, étant donné que l'Etat juif n'est pas populaire parmi les citoyens du pays. Les responsables saoudiens ont déjà indiqué qu'un tel accord pourrait être coûteux pour Ben Salmane. Pour justifier l'accord, affirment-ils, l'Arabie saoudite devra obtenir des concessions importantes de la part des États-Unis, dans le but de dissuader l'Iran. Les Saoudiens ont déjà déclaré que le processus de normalisation ne pourra être promu que lorsqu'Israël agira sur la question palestinienne. De plus, des responsables du royaume et de l'administration Biden ont déjà affirmé que malgré la position ferme du gouvernement israélien sur l'ensemble de la question palestinienne, tout accord qui se concrétisera inclura des gestes concrets pour les Palestiniens.

Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane

Dans le même temps, Richard Goldenberg, qui a été responsable à la Maison Blanche à l'époque du président Donald Trump, a rencontré le mois dernier de hauts responsables saoudiens et a déclaré que les responsables du royaume parlaient d'extraction et d'enrichissement d'uranium. Il estime que cela met en évidence le véritable objectif, qui est d'obtenir les moyens de construire un arsenal nucléaire, si l'Iran faisait de même. Il a également évoqué l'obstacle auquel sont confrontés les Saoudiens dans leur demande d'enrichissement d'uranium, affirmant que "tout accord de défense ou nouvel accord nucléaire avec les Saoudiens nécessitera l'approbation du Congrès".

Les législateurs américains ont déjà exprimé leur inquiétude quant à l'enrichissement de l'uranium par l'Arabie saoudite sur son territoire, craignant qu'elle ne développe également une bombe nucléaire. Depuis des années, le Département d'État à Washington négocie avec les Saoudiens, dans ce qu'il appelle l'"Accord 123", qui fixerait des critères stricts pour la non-prolifération des armes nucléaires.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman frappe du poing le président américain Joe Biden au palais Al-Salam à Djeddah, en Arabie saoudite, le 15 juillet 2022

Les États-Unis ont un accord similaire avec les Émirats arabes unis, voisin de l'Arabie saoudite, qui interdit l'enrichissement d'uranium dans le pays. Mais les députés démocrates ont exprimé leur soutien à la promotion de la normalisation entre Israël et les pays arabes, et savent que ces accords peuvent également apporter un profit politique, afin de gagner les votes des électeurs pro-israéliens lors des prochaines élections. Le journal souligne également la crise politique qui touche le Premier ministre Netanyahou ces derniers mois. Alors qu'il est jugé pour les accusations portées contre lui, il sait qu'un règlement diplomatique avec l'Arabie saoudite pourrait renverser la tempête politique autour de lui. Cependant, Israël craint un plan dans lequel l'Arabie saoudite pourrait enrichir de l'uranium, car cela pourrait conduire à une course aux armements nucléaires dans tout le Moyen-Orient.

U.S. Secretary of State Antony Blinken (R) and Saudi Foreign Minister Prince Faisal Bin Farhan Al Saud in Washington, United States.

En février dernier, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhan Al Saud évoquait la politique du gouvernement israélien en Cisjordanie affirmant qu'"il y a une escalade dans les territoires et une augmentation du nombre de colonies, qui ne mènera pas à la paix". Le ministre saoudien a tenu ses propos lors de la conférence sur la sécurité à Munich, ajoutant vouloir "trouver une solution au problème palestinien et arrêter l'escalade israélienne". Il a également évoqué les négociations entre l'Occident et l'Iran en soutenant un retour à un accord, mais avec une vision globale et avec la participation du Golfe".

Selon lui, "l'achat d'armes nucléaires par des pays ennemis alimente la course aux armements nucléaires dans la région. Nous soutenons un Moyen-Orient exempt d'armes nucléaires", a-t-il ajouté.