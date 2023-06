Hymne algérien avec le couplet anti-français : "à contretemps", selon la cheffe de la diplomatie française

Elle a souligné que l'hymne national français n'était "pas tout à fait affectueux non plus", mais que "personne" n'était cité

La cheffe de la diplomatie française a estimé qu'un décret étendant l'utilisation d'un couplet évoquant la France coloniale dans l'hymne national de l'Algérie pouvait "apparaître à contre-temps" au moment où les deux pays s'efforcent de donner un nouvel élan à leur relation. Un nouveau décret présidentiel, promulgué le 24 mai dernier, est venu modifier celui de 1986.

"Sa teneur peut être interprétée comme une manière (...) de rendre obligatoire l'exécution des cinq couplets dans les situations prévues par la loi", a expliqué cette semaine le site d'information algérien TSA. Interrogée sur LCI vendredi soir, Catherine Colonna a souligné que c'était "très daté" et qu'il fallait replacer "cela dans son contexte de la décolonisation".

Ludovic MARIN / AFP Le président français Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune se serrent la main à la fin d'une conférence de presse conjointe au palais présidentiel à Alger, le 25 août 2022.

Mais elle a aussi souligné qu'elle s'interrogeait sur "la décision d'étendre l'usage d'un hymne qui date d'une autre époque au moment même où le président de la République Emmanuel Macron et le président (algérien Abdelmadjid) Tebboune ont décidé, à l'été dernier, de donner un nouvel élan à nos relations". "Le contexte de l'époque l'explique. Aujourd'hui, je vous concède que cela peut apparaître à contre-temps", a-t-elle répondu au journaliste de LCI.

AFP / RYAD KRAMDI Un Algérien brandit le drapeau national à Alger

Le texte de l'hymne national algérien a été composé en arabe pendant la guerre de libération (1954-1962) et compte notamment ces couplets : "France, le temps des palabres est révolu" et "France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes". Le couplet n'a jamais été supprimé malgré des tentatives. Puis dans un décret de mars 1986, un article stipulait qu'il "peut être procédé à l'exécution de l'hymne national dans des circonstances ou situations spécifiques, dans sa version intégrale ou réduite", a rappelé TSA.

Ludovic MARIN / AFP Le président français Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'aéroport d'Alger, le 25 août 2022, au début d'une visite officielle en Algérie.

Mais, relève TSA, ce décret n'avait "pas fixé clairement" quand l'hymne national pouvait être exécuté dans sa version intégrale ou expurgée du couplet anti-français.

"Ce nouveau décret est en somme une manière de formaliser les choses", estime le site d'information, observant que "dans la pratique, l'exécution du couplet citant la France a été rétablie depuis quelques années". "Il a été notamment exécuté lors de la cérémonie d'investiture du président Abdelmadjid Tebboune le 19 décembre 2019", rappelle-t-il.

La ministre française a, elle, souligné que l'hymne national français n'était "pas tout à fait affectueux non plus", mais en soutenant que "personne" n'était cité. Pour Catherine Colonna, "il ne s'agit pas d'oublier notre histoire", mais de "la regarder en face, de la dépasser et de construire l'avenir". Interrogée par ailleurs sur la visite du président Tebboune en France maintes fois évoquée pour ce printemps mais jamais concrétisée, la cheffe de la diplomatie a répondu: "je l'espère, nous travaillons sur des dates" mais "elles ne sont pas fixées".