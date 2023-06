La veuve de Jamal Khashoggi porte plainte contre NSO Group

Elle veut poursuivre NSO pour le piratage de son téléphone

La veuve du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi affirme dans une action en justice qu'un logiciel de surveillance conçu par la société de surveillance israélienne NSO Group a été utilisé pour espionner ses messages dans les mois qui ont précédé la mort de son mari, a rapporté l'agence de presse Reuters.

AP Photo/Hasan Jamali, File Saudi journalist Jamal Khashoggi speaks during a press conference in Manama, Bahrain, December 15, 2014.

Dans une plainte civile déposée jeudi dans le district nord de Virginie, Hanan Elatr Khashoggi affirme que NSO a "intentionnellement ciblé" ses appareils et "lui a causé un préjudice immense, à la fois par la perte tragique de son mari et par sa propre perte de sécurité, de vie privée et d'autonomie".

Yonatan Sindel / Flash90 Image d'illustration : Un homme tient son téléphone, avec le logo du groupe NSO en arrière-plan.

NSO a affirmé qu'il n'avait pas pris connaissance de l'action en justice. L'entreprise, qui commercialise des technologies de surveillance auprès des agences de renseignement et des services de police du monde entier, a déjà nié que sa technologie a été utilisée pour pirater M. Khashoggi. Ce chroniqueur du Washington Post a été assassiné dans l'enceinte du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul en 2018.

Les services de renseignement américains ont conclu en 2021 que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avait approuvé une opération visant à capturer ou à tuer Khashoggi.

Nicholas Kamm / AFP

Le gouvernement saoudien a nié toute implication du prince héritier et a maintenu que le meurtre de Khashoggi était un "crime odieux commis par un groupe voyou". L'utilisation par l'Arabie saoudite de l'outil d'espionnage Pegasus a été évoquée dans d'autres affaires controversées. Le gouvernement américain a imposé des restrictions aux activités de NSO pour des raisons de droits de l'homme, et l'entreprise fait face à une avalanche de poursuites judiciaires concernant ses services d'espionnage.