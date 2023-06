Dernier jour de Blinken à Pékin, un entretien avec Xi Jinping envisagé

Antony Blinken a débuté lundi matin un entretien à huis clos avec Wang Yi qui a la haute main sur la diplomatie chinoise

Le secrétaire d'État Antony Blinken rencontre lundi à Pékin le patron de la diplomatie chinoise et s'entretiendra peut-être avec le président Xi Jinping, au dernier jour d'une rare visite destinée à apaiser les tensions bilatérales. Le responsable américain avait été reçu dimanche par son homologue chinois Qin Gang pendant sept heures et demie, bien plus que prévu, les deux parties convenant de maintenir la communication entre elles afin d'éviter tout conflit.

Un haut fonctionnaire américain, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que l'entretien est allé au-delà des discussions habituelles, y compris sur Taïwan. "C'était une véritable conversation", a-t-il souligné.

LEAH MILLIS / POOL / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken (à gauche) et le ministre chinois des affaires étrangères Qin Gang se serrent la main avant une réunion à la maison d'hôtes de l'État de Diaoyutai à Pékin, le 18 juin 2023.

Aucune des deux parties n'a confirmé une rencontre entre Antony Blinken et Xi Jinping, dont l'entretien avec le président américain Joe Biden en novembre à Bali avait suscité l'espoir prudent d'un dégel des relations. Mais une entrevue apparaît probable, notamment après l'entretien la semaine passée à Pékin entre M. Xi et un autre Américain, l'ex-patron de Microsoft et philanthrope Bill Gates.

En attendant, Antony Blinken a débuté lundi matin un entretien à huis clos avec Wang Yi, qui de par ses fonctions au sein du Parti communiste chinois (PCC) a la haute main sur la diplomatie chinoise tandis que Qin Gang a le titre de ministre des Affaires étrangères.

LEAH MILLIS / POOL / AFP Le secrétaire d'État américain Antony Blinken à son arrivée à Pékin, en Chine, le 18 juin 2023.

Des responsables américains ont déclaré qu'ils n'attendaient pas d'avancées majeures de la visite d'Antony Blinken, si ce n'est la garantie du maintien de lignes de communication ouvertes afin d'éviter tout conflit majeur. Les deux pays ont annoncé dimanche que Qin Gang avait accepté une offre du secrétaire d'État américain d'effectuer une visite aux États-Unis, à une date qui reste à déterminer. La visite d'Antony Blinken est la première d'un secrétaire d'État américain en Chine depuis le voyage en octobre 2018 de son prédécesseur Mike Pompeo.