Les pourparlers entre l'Union économique eurasienne (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan et Russie) et l'Iran sont "en phase finale"

Un accord de libre-échange entre l'Iran, la Russie et un ensemble de pays de la vaste région eurasiatique, s'étendant des frontières est-européennes jusqu'à l'ouest de la Chine, pourrait être conclu d'ici la fin de l'année, a rapporté l'agence de presse russe TASS ce lundi.

Mladen ANTONOV / AFP Une photo prise le 9 juillet 2018 montre le Kremlin à Moscou.

Alexei Overchuk, le vice-premier ministre russe, a indiqué lors d'une interview avec l'agence d'État que les pourparlers entre l'Union économique eurasienne - un bloc comprenant l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie - et l'Iran sont en phase finale. "Nous progressons et nous espérons vivement pouvoir signer un tel accord avant la fin de l'année", a affirmé M. Overchuk.

La région concernée et l'Iran ont acquis une importance accrue pour le Kremlin depuis que les sanctions occidentales ont restreint ses voies de commerce extérieur, le poussant ainsi à chercher des marchés hors de l'Europe.

Cependant, malgré un rapprochement entre Moscou et Téhéran après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et l'achat, par le Kremlin, de drones fabriqués en Iran pour attaquer le pays, le commerce bilatéral n'a connu qu'une croissance modeste. Le volume d'échange des marchandises russo-iraniennes a augmenté de 20 % en 2022, d'après les chiffres gouvernementaux, soit deux tiers du taux de croissance global enregistré par Moscou avec la Chine, autre partenaire clé avec lequel la Russie a renforcé son alliance politique et économique ces deux dernières années.

Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Vladimir Poutine et Ebrahim Raissi

L'accord régional envisagé avec l'Iran viendrait ainsi remplacer et étendre un accord intérimaire, qui prévoit déjà une réduction des droits de douane sur des centaines de catégories de produits. En novembre 2022, la Russie a initié des échanges de produits pétroliers avec l'Iran et, en mars, Téhéran a déclaré compter sur des "volumes énormes" d'échanges de pétrole et de gaz avec Moscou.