Le pavillon israélien de retour au salon du Bourget

Particulièrement innovant dans le secteur de la défense, l'État hébreu suscite l'engouement des professionnels du monde entier

Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, à côté de Paris, a fait son grand retour ce lundi après avoir été annulé en 2021. Inauguré par le président français Emmanuel Macron, le salon, qui attend plus de 320 000 visiteurs, fermera ses portes dimanche. Pour l'occasion, le ministre israélien de la Défense Yoav Galant, à Paris, après un passage à Bruxelles, a fait le déplacement, ainsi que des représentants de dix-sept sociétés spécialisées dans l'aviation et l'espace.

L'entreprise israélienne la plus connue dans le domaine, Rafael, y expose son célèbre système "Dôme de fer" ainsi que d'autres missiles ayant la capacité de stopper les roquettes lancées par les factions terroristes. La société devrait également présenter son intercepteur de missiles hypersoniques dévoilé la semaine dernière.

David Cohen/Flash90 Yohav Galant

"Dans la lutte antiterroriste, il n'y a pas de compromis, nous poursuivrons notre approche offensive et opérationnelle. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition et frapperons tous les terroristes partout où ils se trouvent. Le terrorisme ne trouvera pas de refuge, ni à Naplouse, ni à Gaza ni nulle part ailleurs", a assuré le ministre israélien de la Défense, lors de son allocution d'inauguration.

Année record en 2022 pour l'aviation israélienne

Les exportations israéliennes en matière de défense ont battu tous les records en 2022 pour atteindre 12.5 milliards de dollars (environ 45 milliards de shekels) contre 11.3 milliards en 2021. Le rythme des exportations a doublé en moins de 10 ans.

Ces résultats expliquent l'engouement des professionnels du secteur du monde entier pour le pavillon israélien. L'Etat hébreu innove et développe tous les ans des nouvelles technologies qui permettent de mieux se défendre, que ce soit sur terre ou dans l'espace.