Immigration : la France octroie une aide à la Tunisie

Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a annoncé lundi une aide de près de 26 millions d'euros à la Tunisie pour lutter contre l'immigration clandestine, mais le président Kais Saied l'a prévenu que son pays ne deviendrait pas "le garde-frontière" de l'Europe.

Cette "aide bilatérale de 25,8 millions dédiée aux questions migratoires" va permettre à la Tunisie d'"acquérir des équipements nécessaires et organiser les formations utiles, notamment des policiers et garde-frontières tunisiens", selon M. Darmanin.

Elle s'ajoutera à une enveloppe de 105 millions d'euros annoncée il y a une semaine par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour la lutte "contre l'immigration irrégulière" en Tunisie. Le don français devra servir "à contenir le flux irrégulier de migrants et à favoriser leur retour dans de bonnes conditions", a précisé M. Darmanin, lors d'un point presse avec son homologue allemande Nancy Faeser à l'issue d'une visite à Tunis.

Après avoir rencontré conjointement le président Kais Saied, M. Darmanin a repris une formule utilisée régulièrement par ce dernier, selon laquelle "la Tunisie n'est pas le garde-frontière de l'Europe".

De nombreux ressortissants d'Afrique subsaharienne arrivent en Tunisie pour tenter d'immigrer clandestinement par la mer vers l'Europe, certaines portions du littoral tunisien se trouvant à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa. "La Tunisie est la première victime de cette immigration irrégulière et nous voulons l'assurer de toute notre solidarité", a dit M. Darmanin. Il a défendu "une approche européenne face au défi migratoire ainsi qu'avec les pays d'Afrique", afin "de lutter contre les réseaux de passeurs" et "accompagner le retour et la réinstallation (des migrants, ndlr) dans leurs pays d'origine".