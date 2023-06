Les députés britanniques ont demandé des comptes au gouvernement

Une enquête publiée par The Jewish Chronicle a révélé que plusieurs universités britanniques auraient contribué à la fabrication d'armes utilisées par l'Iran, rapporte The Daily Telegraph. L'une d'entre elles aurait même permis à l'Iran d'améliorer la vitesse et la portée des drones "suicides", dont le Shahed 136.

Les députés britanniques ont demandé des comptes au gouvernement car la Grande-Bretagne interdit l'exportation d'armes et d'équipements militaires en Iran.

La présidente conservatrice de la commission parlementaire des Affaires étrangères, Alicia Kearns, a notamment souligné qu'elle exigerait une enquête.

AP Photo/Efrem Lukatsky Un drone Shahed-136

Ce lundi, des dirigeants du Hamas et du Jihad islamique se sont entretenus à Téhéran avec des dirigeants iraniens, dont le président Ebrahim Raïssi, qui a renouvelé son soutien à la lutte palestinienne contre Israël.