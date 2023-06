L'océanaute français Paul-Henry Nargeolet, grand spécialiste du Titanic, figure parmi les cinq passagers qui se trouvent à bord

Les opérations de recherche se poursuivent ce mardi pour retrouver les passagers du sous-marin touristique parti visiter l'épave du Titanic, au large de l'Amérique du Nord. Le sous-marin porté disparu mardi a perdu le contact moins de deux heures après être entré dans l'eau. Il transportait cinq passagers, dont deux opérateurs et trois touristes qui ont payé 250 000 dollars pour ce voyage prévu à l'origine pour une durée de huit jours.

Le temps presse, car le navire transporte une réserve d'oxygène de 96 heures pour les cinq membres d'équipage

Le site de plongée se trouve à environ 3 kilomètres sous la surface de l'eau, et les experts s'attendent à ce que l'opération de sauvetage soit plus complexe si la défaillance se produit à une profondeur de 200 mètres ou plus.

Les garde-côtes américains ont indiqué qu'ils avaient envoyé deux avions pour étudier la zone reculée de l'Atlantique Nord, tandis que leurs homologues canadiens avaient également envoyé un avion et un navire. "C'est un défi de mener des recherches dans une zone aussi éloignée, mais nous utilisons toutes les ressources disponibles pour localiser le navire et sauver les personnes à bord", a déclaré le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains. Le temps presse, car le navire transporte une réserve d'oxygène de 96 heures pour les cinq membres d'équipage. Lundi après-midi, M. Mauger a estimé qu'il leur restait environ 70 heures d'oxygène.

L'océanaute français Paul-Henry Nargeolet, grand spécialiste du Titanic, figure parmi les cinq passagers qui se trouvent à bord du petit submersible. L'un des autres passagers à bord a été identifié comme l'homme d'affaires britannique Hamish Harding, connu pour exploiter une société d'aviation.

OceanGate Expeditions a confirmé que le sous-marin manquant appartient à sa flotte et que ses traces ont disparu dimanche. Dans son communiqué, la société souligne qu'elle est extrêmement préoccupée par le sort de l'équipage et de ses familles.