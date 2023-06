L'Allemagne prévient que la Russie pourrait intensifier ses opérations d'espionnage

Selon la ministre de l'Intérieur, la guerre menée par la Russie en Ukraine marque une nouvelle ère pour la sécurité intérieure

L'agence allemande de sécurité intérieure, l'Office fédéral pour la protection de la Constitution (BfV), a lancé une mise en garde concernant le risque d'une "opération d'espionnage agressive de la part de la Russie". Alors que Moscou poursuit son invasion à grande échelle en Ukraine, les sanctions occidentales contre la Russie et le soutien apporté à l'Ukraine par les pays occidentaux suscitent un "intérêt accru" du Kremlin pour la collecte d'informations, selon le rapport annuel du BfV. Habituellement, les dirigeants du Kremlin se tournent vers les services de renseignement russes en temps de guerre, souligne la ministre de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser.

Yuri KADOBNOV (AFP) Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à Moscou

Ces avertissements interviennent après l'expulsion mutuelle de diplomates russes et allemands, et la limitation du nombre de membres du personnel allemand autorisés à rester en Russie. En réponse, l'Allemagne a ordonné la fermeture de plusieurs consulats de Moscou sur son territoire.

Le BfV prévient ainsi que la Russie risque d'intensifier ses opérations d'espionnage de manière plus clandestine et agressive à l'avenir, ainsi que ses activités cybernétiques. Le BfV a également désigné la Chine comme une menace majeure en matière d'espionnage économique, scientifique et d'investissements étrangers directs en Allemagne. La Turquie, l'Iran et la Corée du Nord sont aussi cités comme des acteurs impliqués dans des opérations de renseignement en Allemagne.