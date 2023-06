La police albanaise perquisitionne une cité d'opposants iraniens

Ils sont soupçonnés selon les médias locaux d'avoir orchestré des cyberattaques contre des institutions étrangères.

La police albanaise a annoncé avoir mené mardi des perquisitions dans une cité d'opposants iraniens soupçonnés selon les médias locaux d'avoir orchestré des cyberattaques contre des institutions étrangères.

La cité Ashraf 3, située au nord-ouest de Tirana, accueille depuis une décennie des milliers de membres de l'Organisation des moudjahidines du peuple d'Iran (OMPI), mouvement en exil d'opposants farouches au régime de Téhéran. Dans un communiqué, la police dit avoir agi sur ordre de la justice albanaise à cause de "la violation des accords et des engagements" pris par le groupe "quand ils se sont installés en Albanie seulement à des fins humanitaires".

ANP via AFP Photo/Rob Engelaar L'écran d'un ordinateur, victime d'une cyberattaque

Les médias albanais rapportent que ces opérations ont été menées dans le cadre d'enquêtes contre la cybercriminalité et que la police a saisi des ordinateurs et des logiciels. L'arrivée des forces de l'ordre dans la cité a suscité des heurts. Des centaines de membres du mouvement en exil ont tenté de repousser les policiers qui ont fait, selon les opposants, usage de gaz poivre. Le groupe affirme qu'une personne est morte lors de l'intervention, ce que la police albanaise dément.

"Lors de l’opération, la police n'a fait aucune victime et n'a utilisé d'armes en aucun cas", dit-elle dans un communiqué, ajoutant avoir ouvert une enquête sur les accusations de l'OMPI. Le groupe affirme qu'une personne a péri et une dizaine d'autres ont été blessées lors d'affrontements entre les policiers albanais et opposants iraniens.

En 2013, à la demande de Washington et de l'ONU, l'Albanie avait accepté d'accueillir sur son sol 200 membres de l'OMPI après des bombardements sur leur camp en Irak.

Au fil du temps, leur nombre a augmenté. Aujourd'hui, ils sont 2.800 à Ashraf 3, soit le plus grand regroupement d'exilés de l'OMPI au monde. L'accueil en Albanie d'opposants dont personne d'autre ne voulait avait fait craindre des attaques dans le petit pays des Balkans. En 2022, l'Albanie avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en accusant Téhéran d'avoir mené contre elles des attaques informatiques massives.