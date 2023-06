Réfugiés palestiniens : l'ONU lance un appel pressant pour des fonds

"Nous avons besoin de 300 millions de dollars pour rester opérationnels d'ici à la fin de l'année"

L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a lancé mardi un appel pressant pour réunir 300 millions de dollars afin de continuer à assurer ses services à près de six millions de personnes d'ici la fin de l'année.

Quelque 5,9 millions de réfugiés palestiniens sont enregistrés auprès de l'Unrwa. Au-delà des écoles et des cliniques, l'agence fournit une aide alimentaire à plus de 1,7 million de Palestiniens, en majorité dans la bande de Gaza. "Nous avons besoin de 300 millions de dollars pour rester opérationnels d'ici à la fin de l'année", a déclaré lors d'une conférence de presse à Beyrouth le chef de l'Unrwa, Philippe Lazzarini.

AP Photo/Hussein Malla A Palestinian woman and her daughter pass in front of an office of the agency for Palestinian refugees, UNWRA, in the Bourj al-Barajneh Palestinian refugee camp in Beirut, Lebanon, on January 18, 2022.

"Si nous n'obtenons pas plus d'engagements des Etats membres, nous foncerons droit dans le mur", a-t-il averti, expliquant que l'Unrwa fournissait des services "comparables à ceux d'un Etat". En janvier, l'agence, qui fait face à un déficit budgétaire chronique, avait lancé un appel de 1,6 milliard de dollars pour 2023, mais les donateurs n'ont promis que la moitié de ce montant. M. Lazzarini a précisé que l'agence avait besoin de 200 millions de dollars pour ses "activités de base", dont l'éducation, 75 millions de dollars pour l'aide alimentaire à Gaza et environ 20 millions de dollars d'aide financière aux réfugiés en Syrie, en Jordanie et au Liban.

"Le coût de nos opérations et les besoins sur le terrain ont augmenté tandis que nos ressources financières stagnent", a encore dit le chef de l'Unrwa.

Abed Rahim Khatib/Flash90 Bâtiment de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) lors d'une grève à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 29 novembre 2021

Il a expliqué que les réfugiés palestiniens au Liban sont particulièrement affectés par l'effondrement économique du pays. L'agence a récemment publié une annonce pour 14 emplois dans la collecte de déchets au Liban et "a reçu 37.000 candidatures", dont beaucoup de diplômés universitaires, a-t-il déploré. "Nous craignons que l'agence arrive à un point où elle ne pourra plus assurer le salaire de ses 30.000 employés dans la région", a ajouté M. Lazzarini. "Un jour ou l'autre, notre capacité à assurer le bon fonctionnement des services que nous proposons arrivera à sa fin", a-t-il averti.